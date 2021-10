Domenica 3 Ottobre 2021, 05:03

ELEZIONI

È il giorno del voto. Dopo una campagna elettorale dominata dalle norme anti Covid, Latina e altri 11 Comuni della provincia vanno al rinnovo dell'amministrazione, durata quasi quattro mesi in più dei cinque anni di legge. Grossi problemi, così come in molte città di Italia, ci sono stati per l'insediamento dei seggi, molte le rinunce e molte le difficoltà nelle sostituzioni.

I SEGGI

Nel capoluogo ci sono 116 sezioni da quattro scrutatori ciascuna, e quattro sezioni speciali (carcere, ospedali e cliniche) da due scrutatori ciascuna. Ieri il Comune ha organizzato per la mattina tre riunioni in altrettanti turni di mezz'ora ciascuno per istruire i presidenti sulle modalità di tenuta del seggio. L'amministrazione è anche dovuta correre ai ripari per diversi presidenti che hanno rinunciato, complessivamente sono stati 32, venti avevano comunicato la rinuncia già prima dell'orario dell'insediamento, gli altri 12 invece all'ultimo momento, a insediamento avviato. Questo ha costretto il Comune ad affrontare una vera emergenza, gli uffici hanno lavorato fino a sera: non è stato facile trovare i sostituti dei rinunciatari, in tanti non hanno acconsentito adducendo le motivazioni più varie: chi sostiene che si viene pagati troppo poco per l'impegno necessario, chi ha paura del Covid, chi per impegni presi in precedenza ai quali non poteva rinunciare e chi sostiene che si tratta di uno scrutinio troppo complicato da gestire. Allo stesso modo i presidenti, una volta insediato il seggio, si sono trovati alle prese con le rinunce degli scrutatori, in alcuni casi anche della metà, due su quattro, come al seggio 96. In queste circostanze, gli scrutatori vengono reclutati al momento tra le persone presenti sul posto. In serata comunque tutti i seggi sono stati regolarmente insediati.

I NUMERI

Per poter esprimere il proprio voto occorre recarsi al seggio con un documento di identità in corso di validità, oppure anche scaduto purché consenta una univoca identificazione dell'elettore, e con la tessera elettorale. Obbligatorie mascherine e sanificazioni, e vietato recarsi al seggio in caso di febbre sopra i 37,5°, o - ovviamente - se si sia sottoposti al regime della quarantena, ma non sarà ad esempio richiesto il green pass per accedere; sarà inoltre responsabilità dei presidenti di ciascun seggio stabilire a propria discrezione, in base alle dimensioni della stanza, quante persone possano essere presenti contemporaneamente; una norma che potrebbe rendersi necessaria, ad esempio, per i rappresentanti di ciascuna delle 21 liste in competizione a Latina.

IL GIORNO DEL SILENZIO

Ieri era il giorno del silenzio elettorale, dedicato alla riflessione, perché dopo aver valutato proposte e opzioni, il cittadino deve avere il tempo di riflettere serenamente sulla scelta da fare, senza turbamenti esterni o tentativi di convincimento last minute. In realtà è stato il giorno del mancato silenzio, sui social e sui cellulari sono arrivate valanghe di messaggi elettorali e inviti a fare l'ultimo sforzo: votare quello o quell'altro candidato. Santini e appelli, soprattutto video, si sono rincorsi sulle chat e sulle pagine di Facebook, nel 2020 il silenzio elettorale sembra più un paradosso che un obbligo. La legge che disciplina questo istituto è del 1956, modificata negli anni ma non abbastanza per tenere il passo con i nuovi mezzi di comunicazione, alla luce di quanto sta succedendo negli ultimi anni risulta assolutamente anacronistica. Di fatto la legge c'è e non viene rispettata. Per questa tornata elettorale e per molte altre la riflessione - speriamo - è riservata alla sola notte prima del voto.

Andrea Apruzzese

Monica Forlivesi

