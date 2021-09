Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Tutti ammessi al voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Latina, il prossimo 3 e 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio due settimane dopo. La commissione elettorale, terminato l'esame delle firme di sottoscrizione delle liste e l'intera documentazione dei candidati, in primis i certificati elettorali, ha dato il via libera a tutti e nove i candidati sindaco che hanno depositato venerdì e sabato le loro 21 liste totali.

IL VERDETTO

In particolare, è passata anche la lista Sinistra Italiana a supporto della candidatura di Giuseppe Antonio Mancino. La lista era stata depositata carente dei certificati elettorali di due candidati consiglieri di fuori Latina, che sono stati però integrati nelle ore successive. Mancino è quindi presente in queste elezioni, a differenza di quanto avvenne cinque anni fa, nel 2016, quando fu escluso a causa di un numero ritenuto insufficiente di firme di sottoscrizione in quanto alcune non furono ritenute valide. Una volta definito quindi il quadro dei candidati sindaco, ieri è stato possibile effettuare l'estrazione per l'ordine di pubblicazione dei candidati sulla scheda elettorale, e successivamente dell'ordine delle rispettive liste di ciascun candidato.

LA SCHEDA

In base all'estrazione, il primo candidato sindaco sulla scheda sarà Annalisa Muzio, supportata dalle liste di Fare Latina e del Partito liberale europeo, seguita da Andrea Ambrosetti (Pci), Sergio Sciaudone (Solidarietà sociale), Antonio Bottoni (Siamo Latina, Fiamma Tricolore, Legalità e sicurezza), Giuseppe Antonio Mancino (Sinistra italiana), Gianluca Bono (M5S), Damiano Coletta (Lbc, Riguarda Latina, Per Latina 2032, Pd), Vincenzo Zaccheo (FI, FdI, Lega, Udc, Cambiamo, Vola Latina, Latina nel cuore), Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco).

GLI SCRUTATORI

Stamattina, invece, in Comune, si riunirà la commissione elettorale per la scelta degli scrutatori, che si svolgerà per estrazione, a differenza di quanto avvenuto spesso in passato, quando la scelta veniva effettuata in maniera nominale, con membri di commissione elettorale che si sono anche presentati in aula con tanto di elenchi. Proseguono intanto le presentazioni dei candidati sindaco e delle loro rispettive liste che li supportano: oggi sarà il turno di Sergio Sciaudone.

Andrea Apruzzese

