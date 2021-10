Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Quattordici anni e qualche mese dopo, la storia si ripete. Anche allora Vincenzo Zaccheo sembrava in procinto di vincere al primo turno, ma invece si fermò al 49,48%. Proprio sul più bello, quando l'elezione a sindaco sembrava cosa fatta e la presenza del candidato ex An, Fabrizio Cirilli, un fastidio superato. Ci vollero 22 ore, il 29 maggio del 2007, per capire come era andato il primo turno delle amministrative: ballottaggio tra Vincenzo Zaccheo e Maurizio Mansutti. L'alfiere dell'allora Casa delle libertà si fermò appunto al 49,48%. Un effetto della spaccatura in An, con Fabrizio Cirilli che si candidò autonomamente, ottenendo il 21,92%, ad un soffio dallo stesso ballottaggio, cui andò invece Maurizio Mansutti (candidato del centrosinistra) con il 22,76%. L'11 giugno, poi, al secondo turno, Zaccheo vinse con il 62,21%, mentre Mansutti si fermò al 37,79%.

Iniziava così il secondo mandato dell'esponente dell'allora Alleanza nazionale, bruscamente interrotto neanche tre anni dopo, il 15 aprile 2010, dalle dimissioni degli 11 consiglieri di Forza Italia - alcuni dei quali oggi nuovamente in corsa con lui - sommate a quelle di Pd e Progetto per Latina.



Dopo l'esperienza del '93, quando Ajmone Finestra battè al secondo turno Domenico Di Resta, fu la prima volta che si andava al ballottaggio. Esperienza ripetuta poco più di cinque anni fa, quando la destra si presentò in frantumi e al secondo turno andarono Nicola Calandrini (oggi senatore di Fratelli d'Italia) e Damiano Coletta. Li separava appena lo 0,4%, il primo al 22,4 il secondo al 22. Nel secondo turno non ci fu storia, un plebiscito per Damiano Coletta che ottenne addirittura il 75% dei consensi. Per la prima volta dopo 23 anni, la destra non conquistava Latina, la città definita laboratorio della vittoria nazionale di Berlusconi nel 94.

E stavolta? Latina conosce per la seconda volta consecutiva il ballottaggio (sia Finestra al secondo mandato, poi Zaccheo al primo e Di Giorgi vinsero subito) e la novità in questo caso è che il centro-destra si è unito proprio per evitare quanto accaduto nel 2016. È bastato alle liste per superare il 50%, non al candidato sindaco che stavolta si ferma ancora più sotto della soglia del 2007: un punto in meno, il 48,46%, mentre Coletta rispetto a cinque anni fa ha praticamente raddoppiato i voti ottenuti al primo turno, arrivando a superare il 35% dei consensi.

Da oggi, però, si gioca un'altra partita ed è apertissima.

Giovanni Del Giaccio

