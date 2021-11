Venerdì 12 Novembre 2021, 05:03

FORMAZIONE

E' stata pubblicata ieri la nuova edizione dell'indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli che analizza i dati forniti dagli istituti di secondo grado per analizzare quali sono quelli che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Eduscopio infatti consente allo studente di comparare le scuole dell'indirizzo di studio che interessa nell'area dove risiede. E allora siamo andati ad analizzare come vanno all'Università i ragazzi usciti dai licei pontini, partendo dai licei scientifici. L'indagine si basa su alcuni indici essenziali, l'Fga, la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti. L'indice Fga mette insieme sia la media che i crediti in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.

E' il liceo scientifico Fermi di Gaeta a preparare meglio gli studenti all'università. L'indice Fga è quasi vicino all'80% (76,48%), ottenuto dalle media di voti che arriva a 27,36 e 74,9 crediti. I circa 70 studenti, nell'83% dei casi supera il primo anno, solo il 7% non riesce e il 10% abbandona. Scelgono indirizzi universitari tecnici o scientifici, ma anche statistici economici, principalmente a La Sapienza.

Anche il Liceo Majorana continua a essere sul podio delle scuole che meglio preparano gli studenti all'università. L'indice Fga infatti arriva a 74,56 con una media dei voti altissima: 27,05 e quasi 74 crediti ottenuti in un anno. L'84% dei 140 studenti immatricolati supera il primo anno di università. Prediligono materie scientifiche e tecniche e la Facoltà che scelgono maggiormente è La Sapienza. Terzo posto per l'Alberti di Formia con un indice Fga di 74,06 ottenuto dal 27,01 della media dei voti e 72,75 crediti ottenuti nel primo anno, che i 95 studenti superano nell'81% dei casi. Il 9% dei ragazzi non si immatricola, il 10% non supera il primo anno con gli esami in regola. Subito dopo arriva il Meucci di Aprilia con un indice Fga di 70,9 corrispondente a una media dei voti di 26,38 e 71 crediti ottenuti nel primo anno che viene superato dai quasi 90 studenti, nell'88% dei casi. Senza dubbio preferiscono indirizzi tecnici e scientifici, scelti da quasi il 50% degli studenti.

L'indice Fga dei 103 studenti del Da Vinci di Terracina è di 69.5 (la media dei voti è di 25,99 e i crediti sono 72,04), il 12% dei ragazzi non si iscrive all'università, ma chi lo fa, nell'82% dei casi supera il primo anno. I ragazzi del Ramadù di Cisterna ottengono un indice Fga di 69.47 con una media di voti di 26,39 e 69,04 crediti. Nell'84% dei casi gli 80 studenti superano il primo anno nelle facoltà tecniche e scientifiche che scelgono quasi nel 50% dei casi.

I 200 studenti del Grassi ottengono un indice Fga di 68.61 con una media di voti che supera il 26 e 69,64 crediti. Solo il 7% non supera l'anno, cosa che invece fanno l'83% di studenti, a fronte di una media regionale che si ferma al 79%. Anche in questo caso preferiscono materie scientifiche, ma anche sanitarie. Quasi il 70% sceglie La Sapienza.

I 50 ragazzi del Rossi di Priverno ha una media di voti, il primo anno, di 24,27 e 57,63 crediti ottenendo così un indice Fga di 54,93. Il 77% degli studenti supera il primo anno, l'8% non riesce e il 15% decide di non iscriversi all'università.

Francesca Balestrieri

