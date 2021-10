Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:04

AL LICEO GRASSI

Spread, Recovery Plan, Next Generation UE, debito buono e debito cattivo, sono termini, sigle, espressioni, entrate nel linguaggio collettivo. Il tema è capire come queste espressioni siano percepite e comprese dalle persone. Soprattutto dai giovani. Ecco perché oggi si terrà al liceo GB Grassi di Latina un appuntamento dedicato a ragazze e ragazzi delle quinte, promosso e realizzato da My Mind My Investment - Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori dal commercialista e membro dell'associazione Roberto Fontenova. Con lui interverranno Franco Bulgarini presidente 9dots e Claudio Botteghi, tutor economia Unibo e vicepresidente My Mind My Investment.

Alle loro relazioni il compito di fornire informazioni e nozioni sul funzionamento dei mercati finanziari, sulle dinamiche che regolano l'operatività degli istituti bancari e sul mondo della consulenza finanziaria. Il 35% degli studenti italiani di 15 anni è titolare di un conto corrente e il 37% di una carta prepagata. Nella rilevazione i 15enni italiani dimostrano scarse capacità nel gestire i soldi. E proprio per misurare le loro competenze sul mondo della finanza, in apertura dell'incontro sarà somministrato agli studenti un questionario, costituito da 13 domande chiuse, mirato a identificare competenze e conoscenze in questo settore. Il progetto è curato nell'analisi delle risposte e della loro valutazione statistica dal presidente del Comitato scientifico di My Mind My Investment, Enrico Maria Cervellati. «La nostra associazione ritiene essenziale allargare la conoscenza dei temi finanziari, anche e soprattutto dei giovani spiega Roberto Fontenova Non è materia solo di specialisti. Il mondo che abbiamo di fronte chiede a tutti di avere competenze e saperi di base in questo campo. Siamo lieti che al Liceo Grassi abbiano condiviso con noi la necessità di fare entrare nell'offerta formativa del noto liceo anche questi argomenti, un grazie dunque al dirigente Vincenzo Lifranchi e alla professoressa Serena Cassoni».

Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA