L'ANALISI

Una buona notizia per l'economia con un settore in forte crisi che sta cercando pian piano di risalire, considerando anche i tanti bonus inseriti dal Governo nazionale. È il settore dell'edilizia che in provincia di Latina conta 200 assunzioni in più, certo non tante, ma la decrescita degli ultimi anni parlava di migliaia di posti di lavoro in meno. I numeri sono stati forniti nel corso dell'elezione del nuovo segretario della Filca Cisl del Lazio. «È sicuramente una buona notizia l'aumento dell'occupazione in edilizia nel Lazio con un aumento del numero degli operai iscritti alla Cassa Edile in tutte e 5 le province laziali. Facendo una comparazione con i dati delle casse edili tra i semestri aprile 2020-settembre 2020 e ottobre 2020-aprile 2021 emerge che il numero dei lavoratori attivi iscritti alle casse edili sia aumentato di 4.289 lavoratori ed in particolare 3.298 a Roma, 285 a Rieti, 261 a Viterbo, 243 a Frosinone, 201 a Latina - ha detto il nuovo segretario Attilio Vallocchia - Nonostante però che il comparto veda la ripresa grazie agli incentivi, in edilizia pesa l'assenza di lavoratori specializzati. Molte imprese infatti lamentano il reperimento di personale qualificato e generico».

La forte crisi dell'edilizia del 2008 ha causato la chiusura di molte aziende: questo ha condotto ad un impoverimento generale anche in merito alle competenze delle imprese e degli operatori. Per questo bisogna partire dal potenziamento della formazione. «La formazione deve tornare centrale per aumentare competenze e professionalità nei posti di lavoro. Infatti è fondamentale investire sulla salute e la sicurezza ed è importante che il lavoratore edile sia adeguatamente formato per avere più consapevolezza delle proprie mansioni.

In questa ottica diventa essenziale valorizzare la bilateralità del settore. Il sistema bilaterale è centrale per la formazione dei lavoratori edili e per la sicurezza dei lavoratori. La formazione resta il cardine principale per una buona prevenzione», spiega il segretario.

Tra gennaio e luglio del 2021 nel Lazio sono avvenuti quattro incidenti mortali, trenta sono gli operai edili che hanno perso la vita negli ultimi 5 anni.

Il numero degli incidenti è in aumento e per questo da anni la Filca Cisl chiede l'applicazione nei cantieri della patente a punti che premi le aziende virtuose e penalizzi quelle irregolari, previsto dal Decreto legislativo 81 del 2008 e mai messo in pratica. Inoltre chiediamo più risorse per la prevenzione e la formazione, più investimenti e personale ispettivo per la lotta al lavoro nero ed alle irregolarità, più controlli e sanzioni: sono questi gli strumenti più efficaci per limitare gli infortuni.

Francesca Balestrieri

