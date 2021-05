26 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







L'APPROVAZIONE

Tutela degli edifici di fondazione, non solo in centro ma anche i poderi; largo uso della strada telematica; rigide definizioni dei locali tecnici. Sono questi alcuni dei cardini del nuovo regolamento edilizio del Comune di Latina, approvato ieri a maggioranza dalla commissione Governo del territorio convocata dal presidente Celina Mattei. La Mattei ha sottolineato come il regolamento sia stato oggetto di confronto con ordini e collegi professionali che «lo apprezzeranno anche per le novità che implica», mentre l'assessore al ramo, Francesco Castaldo ha sottolineato che «il nuovo regolamento era un atto dovuto», in seguito alle leggi regionali di adeguamento normativo, e anche per il fatto che il precedente risaliva a più di 80 anni fa, alla fondazione della città.

LE NORME

132 articoli in 78 pagine, in cui diversi sono i principi ispiratori tra cui la semplificazione, l'ordinato sviluppo edilizio per funzionalità, estetica e igiene pubblica; incremento della sostenibilità ambientale e energetica nelle costruzioni; superamento delle barriere architettoniche; riqualificazione di aree e edifici dismessi. Rigide le definizioni delle unità immobiliari, dei sottotetti e dei volumi tecnici (vietata l'altezza superiore a 2,20 metri). Diversi articoli sono dedicati alle infrastrutture e reti tecnologiche, telecomunicazioni e allacci vari. Il Comune avrà ora anche maggiore manovra nel decidere di monetizzare gli standard, ovvero farsi pagare gli oneri di urbanizzazione, anziché far realizzare dai costruttori opere di urbanizzazione come strade o aree verdi.

LE TUTELE

Il regolamento pone una forte attenzione alla tutela e valorizzazione degli edifici posti, anche parzialmente, sotto tutela, ovvero di fondazione, ovvero ricadenti nella zona R0 di Prg e individuate in rosso nelle tavole del Ptpr: «I progetti degli interventi su queste unità edilizie devono tenere alla conservazione di ogni parte che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell'edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici e al ripristino di parti alterate»; anche elementi decorativi come vasi, mostre, edicole, cancelli, sculture, bassorilievi, saranno considerati come parte integrante dell'edificio e quindi sotto tutela. Ma non c'è solo il centro storico: è tutela anche per le case coloniche di fondazione, che saranno anche censite, una per una, per valutarne le condizioni.

L'INFORMATIZZAZIONE

Il regolamento sviluppa anche il Sue (Sportello unico dell'edilizia) nato due anni fa, con lo scopo di informatizzare ogni tipo di pratica e relativa risposta del Comune in materia edilizia. Sarà il Sue a rilasciare gli atti, gestire gli archivi (anche quelli cartacei), terrà aggiornata la modulistica. Accanto al Sue, il comune potrà anche decidere di avvalersi di altre strutture di supporto e consulenza come, ad esempio, una commissione locale per il paesaggio (per la tutela paesaggistica) composta da tre esperti in materia paesaggistica e ambientale.

Andrea Apruzzese