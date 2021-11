Martedì 9 Novembre 2021, 05:02

LA CLASSIFICA

Non è una bella fotografia del capoluogo pontino quella che emerge dal rapporto Ecosistema urbano realizzato come ogni anno da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Latina si è collocata nella parte più bassa della classifica, al 100esimo posto su 105 capoluoghi di provincia italiani, un risultato peggiore di quello dello scorso anno quando era nella 96esima posizione. Lo studio sulle performance ambientali e vivibilità dei capoluoghi, viene realizzato con i dati relativi al 2020 di 18 parametri raggruppati in cinque macroaree: ambiente, aria, acqua, mobilità e rifiuti. I risultati peggiori sono quelli sui rifiuti con un 98esimo posto per la raccolta differenziata e quello sulla gestione dell'acqua: in questo settore siamo al 97esimo posto per efficienza della depurazione e al 94esimo per dispersione della rete idrica, terzo peggior dato nazionale. Malissimo anche nella macroarea ambiente dove il capoluogo è al 100esimo posto per la presenza di alberi in aree pubbliche, dato questo che in realtà non corrisponde alla effettiva situazione ma è la conseguenza del fatto che da piazza del Popolo non sono stati inviati i dati. Per quanto riguarda il verde urbano siamo al 79esimo posto e all'83esimo per il solare urbano e al 77esimo per l'uso efficiente del suolo mentre abbiamo guadagnato il 22esimo posto per le aree pedonali. Anche il trasporto pubblico ha trascinato la qualità della vita del capoluogo pontino verso la parte bassa della classifica: siamo al 93esimo posto per l'offerta di trasporto pubblico e all'87esimo per il numero di passeggeri che usufruiscono del servizio. E' molto alto anche il tasso di motorizzazione, vale a dire il numero di auto per abitante, parametro che ci colloca all'80esimo posto. Una migliore collocazione in classifica ce l'hanno fatta guadagnare i percorsi ciclabili per i quali siamo 63esimi. Buoni invece i risultati sulla qualità dell'aria dove non esiste quasi ozono (siamo infatti al secondo posto su scala nazionale), le PM10 ci collocano al 46esimo posto e il biossido di azoto al 48esimo. La classifica commenta il sindaco Damiano Coletta - ci restituisce una realtà peggiore di quella che conosciamo, anche per la mancanza di alcuni dati, penso a quello relativo agli alberi in città, che ci ha fatto scendere ulteriormente nella graduatoria. È un risultato che non può renderci soddisfatti, paghiamo a caro prezzo alcuni indicatori come la dispersione idrica sui quali storicamente la città, e tutto l'ambito servito da Acqualatina, è carente. Così come ha influito negativamente il periodo di lockdown sul dato del trasporto pubblico. Nessuno vuole trovare facili giustificazioni, in questo secondo mandato uno degli obiettivi è lavorare a testa bassa affinché queste classifiche possano vederci risalire la china. Perché Latina conclude - ha tutte le carte in regola per farlo e su alcuni settori, come la raccolta differenziata, i risultati saranno molto presto visibili anche in termini di numeri.

Elena Ganelli

