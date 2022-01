Sabato 22 Gennaio 2022, 05:03

LA DONAZIONE

«Siamo stati ricoverati per covid nell'aprile di un anno fa. Io e mia moglie. Oggi non solo stiamo qui a raccontarlo, ma stiamo bene e sta bene anche la piccola Arianna che nell'aprile 2021 era nella pancia di sua madre». Inizia così il racconto di Ernesto Coletta, il commercialista ed ex consigliere comunale di Lbc che ieri mattina ha voluto donare al Goretti un ecografo portatile hi-tech di ultimissima generazione. «E' un modo per ringraziare i medici e gli infermieri del Ponto soccorso dove siamo stati ricoverati per la professionalità e la cura con sui siamo stati seguiti. Io sette giorni, mia moglie nove. Prima al Pronto soccorso poi a Malattie Infettive. Eravamo nei letti 9 e 9 bis.».

Il giorno del ricovero furono proprio i medici del Pronto soccorso a convincere i coniugi al ricovero. «Non avevo sintomi, stavo bene, invece bastò una tac per scoprire che avevo una polmonite interstiziale bilaterale - racconta il professionista - Mi hanno salvato la vita». Bastò una tac per scoprire le sue condizioni. Ma per sua moglie sorse un problema. «Era incinta, non poteva essere sottoposta a una tac». Per questo quel giorno servì un ecografo di ultima generazione che il Pronto soccorso ebbe in prestito da un altro reparto. Ed oggi, a quasi un anno di distanza Ernesto Coletta ha voluto donarne uno proprio al Pronto Soccorso. «Sono commossa e felice» ha detto la dirigente del Ps, Rita Dal Piaz. «Questo apparecchio era in cima alla lista dei desideri - dice la Dal Piaz - e ci aiuterà a formulare diagnosi accurate in tempi rapidi anche a qui pazienti che non possiamo sottoporre a una tac».

Coletta ha voluto ringraziare tutti gli operatori. «Ho voluto donarlo perché anche altre persone possano beneficiarne. E l'ho fatto anche perché ciò sia di stimolo ai no vax, questa è una malattia subdola, non ti dà alcun segnale, quando te ne accorgi potrebbe essere troppo tardi. Per questo li invito a vaccinarsi. Quel giorno io avevo solo una tosse secca e la saturazione a 92, pensavo di stare bene, pensavo che mi avrebbero rimandato a casa nel giro di qualche ora, invece avevo già la polmonite interstiziale. Per questo dico a chi non vuole vaccinarsi: fatevi un giro nei reparti covid, guardate le condizioni delle persone ricoverate, sarebbe utile per rendersi conto di cosa si rischia non vaccinandosi». Anche il sindaco Damiano Coletta, la direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli, e la direttrice sanitaria Laide Romagnoli, hanno ringraziato Ernesto Coletta. «Anche noi rilanciamo l'invito a vaccinarsi, l'obiettivo è arrivare al 31 gennaio ad aver vaccinato con tre dosi il 70 per cento della popolazione non solo over 18 ma anche over 12».

Vittorio Buongiorno

