La discarica di Borgo Montello non riaprirà. C'è stata un'attesa di ventidue giorni per sciogliere il nodo sulla richiesta di autorizzazione, da parte di Ecoambiente, per un nuovo abbancamento di rifiuti nel sito di via Monfalcone a Latina. Il 26 gennaio scorso si era tenuta la seduta conclusiva della conferenza dei servizi e ieri la Regione Lazio, con atto della direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, ha determinato l'esito negativo. Con le sue venti pagine la GO1621 ricostruisce tutti i passaggi che hanno caratterizzato la conferenza dei servizi per la valutazione dell'istanza tesa al recupero di volumetrie pari a 38mila metri cubi. Pur riconoscendo che la proposta della società Ecoambiente è coerente con le necessità di smaltimento e le previsioni dell'aggiornamento del Piano di Gestione rifiuti DCR 4/2020, la direzione regionale scrive che secondo quanto richiamato da Arpa circa la necessità di una nuova analisi di rischio per le tre nuove sostanze inquinanti rilevate (Cromo esavalente,1,2,3-Tricloropropanoe 1,2- Dibromoetano) non è possibile autorizzare la modifica proposta ed oggetto della conferenza. Dunque, si dà indicazione per prescrivere alla società di procedere con il capping definitivo del lotto B. Una notizia positiva per le forze politiche cittadine che hanno sempre sostenuto la necessità di procedere alla bonifica del sito, chiuso dal 2016, con mozioni e delibere e per la giunta del sindaco Damiano Coletta che si è presentato al tavolo regionale con un parere totalmente negativo, così come quello della Provincia di

Latina e dell'Arpa. «È una notizia che ci riempie di soddisfazione ha commentato ieri sera il sindaco di

Latina Damiano Coletta perché questo provvedimento della Regione Lazio mette finalmente la parola fine sulla discarica di Montello dopo anni di schiavitù patita dagli abitanti del Borgo. È una battaglia che l'Amministrazione ha combattuto in prima linea. Ma la determina regionale non risolve la problematica relativa alla chiusura del ciclo dei rifiuti in terra pontina per la quale è stato nominato un commissario straordinario. Cosa deciderà? La determina stabilisce che il sito deve essere bonificato come abbiamo sempre sostenuto. Ancora un rischio di riapertura? Sarà difficile che il commissario possa trovare motivazioni che superino l'accertamento dell'Arpa, ha detto l'assessore Dario Bellini.

R.Cam.

