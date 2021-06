Martedì 29 Giugno 2021, 05:02

RIFIUTI

Inammissibili tutti i ricorsi presentati da Ecoambiente contro gli atti adottati dal Comune di Latina - quelli vecchi e quelli più recenti relativi alle attività di bonifica svolte dalla società nelle aree delle discariche di Borgo Montello, ove si trovano i bacini di raccolta rifiuti denominati S0, S1, S2, S3, S4 e S5. Lo ha stabilito il Tar di Latina al quale Ecoambiente aveva presentato ricorso per l'annullamento di tutti gli atti adottati dall'amministrazione relativamente agli obblighi di bonifica del sito che la società non ha mai rispettato come da cronoprogramma tanto che ancora oggi a distanza di più di dieci anni dalle prime determine quel processo di messa in sicurezza è tutt'altro che concluso. La società in particolare aveva chiesto l'annullamento della determinazione del 7 febbraio 2014 relativo al Progetto Integrato per la Bonifica dell'area di borgo Montello nonché del verbale di Conferenza di Servizi del dicembre 2019 e delle conclusioni ivi rassegnate nei confronti della società ricorrente e di ogni altro atto presupposto ai fini del riutilizzo dell'impianto di smaltimento rifiuti. La vicenda oggetto dei ricorsi dei quali è stata chiesta la riunificazione inizia addirittura nel 1997 sul presupposto di un'accertata tracimazione di percolato dalle vasche di contenimento nel bacino S3 rispetto alla quale a Ecoambiente, subentrata a Ecomont e partecipata di Latina Ambiente, controllata dal Comune, viene ordinata una bonifica. Nel 2002 il bacino S0 era gestito direttamente dal Comune fino al 1986 e poi da Capitolina s.r.l. e da Ind.Eco s.r.l., per il quale non era prevista alcuna attività di bonifica; i bacini S1, S2 e S3 erano gestiti dalla Ecoambiente e interessati dal progetto di bonifica approvato; i bacini S4 e S5 erano gestiti da Ind.Eco. Nel 2005 il Comune, in seguito ad accertamenti dell'Arpa ordinava a Ecoambiente, Ind.Eco ed Ecotecna alcune prescrizioni a tutela della salute pubblica nonché la caratterizzazione e il monitoraggio dei siti e nel 2008 che le società di avrebbero dovuto formulare un progetto operativo per gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dell'intero sito. Ecoambiente ha sempre detto di non volersi assumere responsabilità per l'inquinamento e il progetto in variante è stato approvato dal Comune nel 2014 respingendo la condizione posta dalla società di proseguire le attività aziendali durante le operazioni di bonifica. La Provincia di Latina, chiamata in causa, aveva presentato memoria con la quale rilevava che le conferenze dei servizi avevano riconosciuto responsabili dell'inquinamento dell'area tutte le aziende che si sono succedute nella gestione delle discariche. Con la sentenza pubblicata ieri il Tar ha rigettato entrambi i ricorsi di Ecoambiente contro il Comune di Latina, rappresentato dall'avvocato Francesco Cavalcanti.

Elena Ganelli

