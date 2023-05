Sabato 27 Maggio 2023, 12:10

«Ci tenevo a riunirci tutti insieme per condividere questo momento». Sono le parole pronunciate ieri dal sindaco Matilde Celentano in occasione dell'incontro tenutosi nella sala De Pasquale del Comune di Latina, dove quasi tutti i nuovi consiglieri si sono ritrovati per apporre la propria firma sulla notifica di avvenuta elezione, di fatto ufficializzandola: un segno di buon auspicio per il lavoro della futura amministrazione.

Così, intorno alle 11:30, sono arrivati alla spicciolata in Piazza del Popolo tutti i nuovi eletti in consiglio: puntualissimi Renzo Scalco intrattenutosi a chiacchierare, nell'attesa che la sala si riempisse, con l'ormai ex Pd Enzo De Amicis , Gianluca Di Cocco, Nicola Catani, ma anche l'ex sindaco Damiano Coletta, sedutosi al fianco di Maria Grazia Ciolfi. Presenti tutti i consiglieri più esperti da Raimondo Tiero a Dario Bellini, ma anche Annalisa Muzio, Dino Iavarone e Mario Faticoni, ormai alla seconda elezione di fila e i volti nuovi a cominciare da Simona Mulè, rientrata in extremis tra gli eletti dopo l'ultimo controllo dei verbali in commissione elettorale. A sedere sugli scranni di Piazza del Popolo anche tanti ragazzi, da Antonio Cosentino il più giovane in assoluto a Serena Baccini, nonché i già esperti Valeria Campagna e Leonardo Majocchi, arrivati insieme alla collega dem Daniela Fiore.



Uno dopo l'altro, quasi tutti i componenti dell'assise cittadina hanno riempito la sala De Pasquale nonostante qualche assenza , dove intanto si era recato anche qualche curioso e simpatizzante che, tuttavia, al pari della stampa, è stato allontanato per tenere un momento di lavoro interno, quando i neoeletti hanno apposto la propria firma sulla notifica ricevuta pochi giorni fa e ascoltato alcuni dati tecnici forniti dall'ufficio del Comune. È stato in questo frangente che la sindaca Matilde Celentano ha sottolineato di aver voluto fortemente «condividere questo momento insieme, riunendoci per firmare davanti a tutti».

Un segnale di buon auspicio per il lavoro della futura amministrazione, con tanti sorrisi e qualche foto una volta che alla stampa è stato finalmente concesso di rientrare in sala. La Celentano ha anche ricevuto un colorato mazzo di fiori e, in quanto prima sindaca donna nella storia di Latina, ci ha tenuto a scattare una foto in compagnia di tutte le neoelette consigliere, mai così numerose come quest'anno.

Prossimo step, il primo consiglio comunale, da convocare entro dieci giorni: a quel punto, la prima seduta della nuova assise dovrà tenersi entro altri dieci giorni dalla sua convocazione, presumibilmente entro la metà del mese di giugno.

GIUNTA IN ARRIVO

Intanto è quasi pronta la formazione degli assessori per quanto concerne gli otto nomi dei partiti, lista che già oggi o domani potrebbe completarsi, resta l'incognita dei due tecnici (uno dei papabili è la sub commissaria Ada Nasti al Bilancio).

La composizione, terminati gli incontri a livello regionale che hanno portato allo schema 4-2-2-1-1 (rispettivamente FdI, Lega, Lista Matilde Celentano, Forza Italia, Dc-Udc), è "scesa" a livello provinciale e comunale. È infatti ora ogni singolo partito a confrontarsi da solo al proprio interno per valutare chi e dove. Lo schema è sempre quello di chiamare in giunta i consiglieri più votati, con un'avvertenza: se uno dovesse rinunciare per non dimettersi da consigliere, non avrà facoltà di indicare nessun altro, ma scatterà direttamente quello dietro di lui. Si parte quindi dal primo, e si scende. In FdI, però, il primo, Raimondo Tiero, andrà alla presidenza del Consiglio, sebbene si apprenda dalla Lega che questo ruolo sia ancora "sub judice", in quanto richiesto anche da questo partito.

Se dovesse essere Tiero, comunque, FdI avrà allora tre assessori consiglieri (in ordine sarebbero Andrea Chiarato, Gianluca Di Cocco e Cesare Bruni), e uno dei due tecnici di indicazione del sindaco. La lista del sindaco avrà Annalisa Muzio e l'altro dei due tecnici. La Lega avrà i primi due (Vincenzo Valletta e Massimiliano Carnevale, o Federica Censi se il primo diventasse presidente).



In FI avrebbe infatti perso peso la candidatura di Mauro Anzalone (e più di qualcuno, ieri, ha notato la sua assenza alla notifica dell'elezione), in favore del giovane 21enne Antonio Cosentino, ma in realtà il nome che emerge più forte è quello di Fausto Furlanetto, primo dei non eletti. Infine, nella Dc-Udc, si è fatto ieri da parte il più votato, l'ex vice sindaco di Vincenzo Zaccheo, Maurizio Galardo: «Non c'è stata nessuna indicazione da parte del partito del mio nome come assessore. L'assessorato non è una mia priorità, potendo ricoprire ogni incarico politico e amministrativo all'interno del Comune come ho sempre fatto». Potrebbe quindi essere nominato il secondo, Nicola Catani.

Ieri mattina, intanto, è giunto il suggello per la nomina a capo di gabinetto di Agostino Marcheselli, che già ricoprì il ruolo sotto Zaccheo.