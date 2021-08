Giovedì 26 Agosto 2021, 05:00

CALCIO

Dopo la mini ripartenza che ha permesso all'Eccellenza di concludere (anche se a ranghi ridotti) l'ultima scorsa, è arrivato il momento di ripartire. Nel girone C sono state inserite cinque delle sei società che rappresenteranno la provincia di Latina, ovvero Vis Sezze, Pontinia, Terracina, Gaeta e Itri. Il Centro Sportivo Primavera fa parte invece del raggruppamento B. Il massimo torneo regionale prenderà il via il 19 settembre, due settimane prima invece è in programma l'esordio in Coppa Italia.

TERRACINA

La formazione allenata da mister Fabio Gerli proverà a farsi largo, consapevole della forza delle avversarie come sottolineato dallo stesso allenatore: «Giocheremo in un girone di ferro, ma non avevamo dubbi in tal senso. Prevedo un campionato di alto livello, decisamente equilibrato con tre squadre che almeno in partenza sembrano avere qualcosa in più. Parlo del Frascati, dell'Anagni e del Sora, subito dopo attenzione a Vis Sezze, Arce e Gaeta. Per il resto si lotterà per evitare la bagarre play out. Noi ci stiamo preparando come sempre nel migliore dei modi». All'esordio in coppa Italia i tigrotti se la vedranno con l'Itri in trasferta, mentre la prima in Eccellenza sarà davanti al proprio pubblico contro il Colleferro. La squadra ha cambiato diverse pedine rispetto all'annata passata, tra i volti nuovi figurano tra gli altri il portiere Gianmarco Stefanelli, il difensore Federico Pecci, i centrocampisti Antonio Montano Luca Bispuri e Lautaro Jara, in attacco invece ecco il baby Vanini lo scorso anno in forza alla Pro Cisterna, Roberto Vuolo, Giuseppe D'Avella e Giuseppe Anzalone.

PONTINIA

C'è voglia di stupire in casa amaranto, il tecnico Ubaldo Coco già da diversi giorni è al lavoro con un gruppo di qualità che ha come primo obiettivo quello di mantenere la categoria. L'allenatore si è espresso così sull'inizio di stagione: «Per quanto concerne l'impegno di coppa, saremo chiamati ad affrontare una formazione che lotterà per il vertice come la Vis Sezze. Un match non semplice, che però ci permetterà di immergerci nel clima campionato dove sono presenti tante squadre di valore. Ci stiamo preparando bene per cominciare con il passo giusto, il 19 settembre ce la vedremo subito con una delle big del raggruppamento come il Frascati, club che ha l'ambizione di raggiungere la serie D. Dopo questo bel confronto avremo il Morolo, altra formazione abituata a questi palcoscenici». Durante il mercato estivo il direttore sportivo Massimo De Angelis è riuscito a chiudere delle trattative importanti, tra cui quella del portiere Angelo Stefanini, ex Terracina, del centrocampista Federico De Santis, l'anno passato in forza al Pomezia e di uno dei migliori attaccanti della categoria come Stefano Aquilani. Confermato in mezzo al campo il capitano Raffaele De Martino, altro calciatore di esperienza al servizio di una formazione in cui sono stati inseriti diversi giovani interessanti.

VIS SEZZE

Un club forte e strutturato che ha come obiettivo quello di inserirsi tra le prime sette posizioni della graduatoria. Si riparte da un gruppo collaudato con innesti di spessore, allenato da Flavio Catanzani, tecnico sinonimo di garanzia. Entusiasta il direttore Fabrizio Di Emma: «C'è tanta voglia di tornare al calcio giocato dopo mesi complicati, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. Molti giocatori sono fermi da parecchi mesi, gli under hanno giocato pochissimo negli ultimi due anni, quindi c'è tanta curiosità nell'iniziare questa annata. Partiamo con una trasferta non semplice sul campo del Monte San Giovanni Campano, club che aveva iniziato bene un anno fa, poi ci sarà il Terracina che ha cambiato diverse pedine. Staremo a vedere, noi abbiamo fatto quello che ritenevamo necessario per rendere la formazione competitiva». Le novità sono rappresentate dal difensore Ancinelli, l'esterno offensivo Peressini e una serie di giovani. Il 5 settembre in coppa Italia i setini se la vedranno con il Pontinia. Davide Mancini