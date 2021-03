10 Marzo 2021

Una buona parte delle società di Eccellenza desidera tornare in campo. A seguito della consultazione effettuata via mail con tutti i club interessati, il Comitato Regionale Lazio ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti la volontà di riprendere i campionati espressa da gran parte delle squadre. In Eccellenza maschile i sì sono arrivati da 33 società su un totale di 48, mentre nel torneo femminile si è sfiorata l'unanimità, visto che solo una formazione ha deciso di restare ferma. Percentuale del 65% invece per le società di Serie C1 di calcio a 5 (18 su 28), del 50% (8 su 16) invece per le società di serie C femminile di calcio a 5.

IN PROVINCIA

Il Gaeta e il Centro Sportivo Primavera sono le uniche della nostra zona ad aver fornito parere favorevole alla ripartenza. Il ds dei sudpontini, Francesco Grasso, ha motivato così la scelta: «Nonostante le difficoltà abbiamo deciso di continuare, riteniamo sia corretto nei confronti della città e dei tifosi. Comprendiamo chi ha espresso la volontà di fermarsi, ma da parte nostra la voglia di tornare a giocare è tanta anche se non sarà semplice dopo cinque mesi di stop. Il Gaeta sta facendo un grande lavoro per permettere una ripartenza in totale sicurezza, adesso bisognerà capire quale tipo di protocollo bisognerà seguire, ma credo si possa avvicinare molto a quello della serie D. Attendiamo notizie anche in merito a eventuali ristori». Si fermano invece, Itri, Terracina, Sezze, Pro Cisterna e Pontinia, come ammesso dallo stesso allenatore amaranto Ubaldo Coco: «La società ha contattato me, il direttore sportivo e i calciatori, insieme è stato deciso di non tornare sul campo. Stiamo attraversando una fase molto delicata, purtroppo continuiamo a fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi ci è sembrato logico dire basta». Oltre a Gaeta e Primavera Aprilia anche Morolo, Falasche, Anagni, Sora e Paliano, tutte inserite nel girone C, faranno parte del nuovo' campionato che probabilmente potrebbe essere suddiviso in tre gironi da undici. Tra le ipotesi c'è quella di giocare gare di sola andata e un triangolare finale con le tre squadre vincitrici che si andranno a contendere i due posti in palio per il salto in serie D. Chi ha deciso di non concludere l'annata conserverà comunque il titolo di Eccellenza.

I PROSSIMI PASSI

Stamane la Lega Dilettanti esaminerà, nel Consiglio Direttivo convocato in presenza presso un hotel della capitale, le determinazioni arrivate da tutti i Comitati Regionali (con le proposte dei diversi format da adottare per arrivare al 30 giugno con i verdetti stagionali) e le trasmetterà alla Federcalcio per ricevere l'ok definitivo alla ripresa. Il Cr Lazio, una volta ottenuto il via libera alla modifica della formula dei tornei, la cui ripartenza è possibile grazie al riconoscimento da parte del Coni di «campionati di interesse nazionale», comunicherà le determinazioni assunte. Ancora poche ore e poi si saprà se sarà possibile, tra mille difficoltà, portare a termine la stagione.

Davide Mancini

