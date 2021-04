10 Aprile 2021

CALCIO

Tutto in due mesi, o poco meno. Dall'11 aprile al 2 giugno, undici giornate di sola andata utili per stabilire i verdetti 2020/2021 di quello che, fino all'anno scorso, era il massimo campionato dilettantistico regionale e che il Coni ha trasformato di interesse nazionale per autorizzarne la ripresa. L'Eccellenza cambia volto e riparte, un nuovo format con zero retrocessioni, undici gare secche e tanti ostacoli da considerare. Le poche squadre del comprensorio che hanno aderito sono state inserite nel raggruppamento B dove il ruolo della super favorita sembra essere già stato assegnato all'Unipomezia, almeno sulla carta. Perché poi, mai come in questa occasione, sarà il campo il giudice supremo visto che i pronostici e le indicazioni si scontrano con una realtà fatta di incertezze e la paura del rischio contagio. Il protocollo sanitario da osservare sarà identico a quello attualmente vigente per i campionati nazionali della Lnd, con tamponi obbligatori per il gruppo squadra entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara, riunioni ed abbracci vietati. Domani, comunque, spazio al calcio giocato, primo segnale verso un lento ritorno alla normalità. Tor Sapienza-Gaeta è già scontro diretto: la formazione romana è quella che teme più di tutte il tecnico sud pontino Gesmundo, i biancorossi però vantano una rosa di primissima fascia e credono nel successo finale. Non si scherza neanche in UniPomezia-S. Ariccia, bel test anche per il Centro Sportivo Primavera Aprilia contro l' Astrea. I ministeriali si presentano con un'ottima formazione, ma la truppa di Bindi ha tutte le carte in regola per partire con il piede giusto. Nel derby Falasche Lavinio-Anzio può succedere di tutto. Per la Lupa Frascati c'è l' Indomita Pomezia che non ha nulla a che vedere con le altre due squadre della città che si presenta al via con ben tre formazioni (il Pomezia è stato inserito nel gruppo A), mentre l'Indomita ha meno chance per arrivare ai vertici. Alla fine di queste prime partite potremo probabilmente capire chi avrà azzeccato tutto, a cominciare dai movimenti di mercato (autorizzati fino al 15 aprile), e soprattutto la preparazione atletica.

Da.Ma.

