6 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

Dopo aver atteso tanto, è arrivato finalmente il momento di scendere in campo. Il campionato di calcio a 11 femminile, categoria Eccellenza, è pronto alla partenza, visto e considerato che il torneo è stato definito di interesse nazionale dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'ok definitivo è giunto il mese scorso grazie al via libera del Consiglio Federale alla ripresa dei campionati di calcio a 11 e di calcio a 5. Il Comitato Regionale Lazio ha organizzato un incontro online con le società di calcio femminile iscritte a questa manifestazione, ottenendo una disponibilità ampia. Si è deciso, per tanto, che la prima giornata si disputerà domenica 11 aprile, con calcio d'inizio fissato per le ore 16. La Women Latina Calcio 1932 è pronta, finalmente, a gettarsi in questa nuova avventura, saranno otto le formazioni al via della stagione: il calendario è stato rimodulato anche se, con la rinuncia dello Sporting Latina 2019, due le formazioni ogni settimana osserveranno un turno di riposo. Sarà una kermesse decisamente breve, si giocheranno infatti solo gare di andata e per questo motivo ogni passo falso potrebbe costare caro: sette partite in tutto. Il campionato, diviso in due gironi, terminerà il 6 giugno e le vincitrici di ogni raggruppamento si affronteranno in uno spareggio che deciderà chi potrà giocare, il prossimo anno, in serie C. Una sola promozione quindi, salvo ripescaggi, per cui sarà assolutamente vietato commettere passi falsi. Tra le formazioni che puntano in alto c'è sicuramente la Lazio, ma anche la Women Latina Calcio 1932 vuole essere tra le protagoniste. Tra l'altro la prima partita sarà di quelle di una certa importanza, nel capoluogo pontino arriverà il Frosinone, altra candidata al titolo. Il presidente nerazzurro Giovanni Farina si è detto entusiasta: «Speravamo nella ripartenza anche se, ad un certo punto, eravamo convinti che questa stagione fosse ormai persa. Però adesso si gioca e non vediamo l'ora di divertirci tutti insieme. L'obiettivo che ci siamo prefissati resta quello di arrivare il più in alto possibile».

Davide Mancini

