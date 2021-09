Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

CALCIO

Da adesso si fa sul serio. E sarà così almeno fino alla prossima primavera. Finito il tempo degli esperimenti, le pontine di Eccellenza si apprestano a scendere in campo per i tre punti. Dopo la parentesi del doppio turno di Coppa Italia, infatti, domani inizia il campionato e nel girone C ci sono cinque delle sei rappresentanti della provincia di Latina. Ci si aspettano miglioramenti sensibili dalla Vis Sezze, che un po' a sorpresa ha detto addio alla Coppa per mano del Pontinia. I rossoblù debutteranno in trasferta sul non facile campo del Monte San Giovanni Campano. Per mister Catanzani subito un bel banco di prova per capire lo stato psico-fisico dei suoi ragazzi. Lontano da casa giocherà anche il Pontinia, atteso a Frascati da una Lupa che si candida a recitare un ruolo da assoluta protagonista. La truppa di Coco, però, forse è la più bella sorpresa di questo primissimo scorcio di stagione (qualificazione agli ottavi in tasca e un Cissè in gran spolvero) e arriva all'appuntamento con fiducia ed entusiasmo. L'eliminazione dalla kermesse tricolore di una settimana fa ha reso più delicata invece la vigilia per il Terracina, opposto al Colleferro al Colavolpe. Dopo aver ottenuto il primo obiettivo stagionale con la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia il Gaeta è pronto all'esordio in campionato. Domani alle 11 allo stadio Antonio Riciniello arriva il Città di Paliano, che per la terza volta negli ultimi quattro anni affronta i biancorossi nel turno inaugurale. Il morale è alto in casa pontina dopo il passaggio del turno al termine di una prestazione determinata da parte degli uomini del 33enne Marco Di Rocco, che, salvo imprevisti dell'ultima ora, potrà contare sulla miglior formazione. «Ogni partita sarà una battaglia, penso che con le sei retrocessioni ci sarà da lottare sempre con il coltello tra i denti. Quella ciociara è una compagine ostica che si è molto rinnovata puntando sulla linea verde, ma dal canto nostro abbiamo tutte le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano fino alla fine». Non sarà tra le favorite ma ha sempre indossato i panni della mina vagante l'Itri, ormai tra le realtà più conosciute dell'Eccellenza, attesa a Genazzano dall'Audace. Un cliente scomodo per i biancazzurri di Marco Ardone, che hanno operato un mercato estivo oculato con diversi stranieri (spicca il centrocampista italo-colombiano Valencia, convocato nella nazionale sudamericana di calcio a 7) e l'ultimo rinforzo del centrale difensivo del 2000 Antonio De Vitis, ex Casarano, Rieti e Fasano.

Nel girone B invece è presente il Centro Sportivo Primavera pronto a ricevere domani alle 11 il team romano del Riano. La preparazione atletica è andata bene e i ragazzi hanno lavorato con efficacia. Fisicamente siamo pronti per affrontare questo esordio spiega il tecnico Massimo Bindi Il gruppo dei calciatori è stato rivoluzionato quindi, probabilmente, avrà bisogno di qualche gara di rodaggio. Contiamo di essere pronti, accettabilmente, per la partita che svolgeremo contro il Riano. Squadra valida e con diversi elementi esperti. Intanto nel corso di questa settimana il club apriliano ha ingaggiato i difensori Francesco Sabella, Daniele De Luca, Valerio Nompleggio e Andrea Scarsella, i centrocampisti Alessio Maferri e Emanuele De Luca e l'attaccante Matteo Dari.

Davide Mancini

(Hanno collaborato Dario Battisti e Andrea Gionti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA