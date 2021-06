Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

La voglia di ritornare in campo è tanta, specialmente per chi dallo scorso ottobre non ha più avuto la possibilità di sentire il brivido unico che regala una competizione sportiva. Le squadre dilettantistiche si stanno organizzando per un rientro in grande stile. Idee, ambizioni, desiderio di emergere: il peggio sembra fortunatamente, essere alle spalle e così si torna a parlare di mercato.

CONFERME E ATTESE

In Eccellenza sono cinque al momento le formazioni della nostra provincia sicure di essere ai nastri di partenza: Gaeta, Itri, Terracina, Pontinia e Primavera Aprilia. Si attendono novità invece da Cisterna, la cui situazione è ancora incerta, mentre il Cos Latina resta in attesa di novità relative al ripescaggio dopo l'ottimo inizio della scorsa stagione, nella quale gli uomini di Bellamio avevano collezionato cinque su cinque gare ufficiali. Dopo l'era Gesmundo a Gaeta parte ufficialmente la gestione di Marco Di Rocco, giovane tecnico ex Lodigiani e Audace Genazzano. In casa biancorossa l'obiettivo è quello di puntare al successo e tornare così dopo tanti anni nel campionato nazionale dilettanti. Confermata gran parte della rosa, ora si lavorerà per acquisire quelle pedine in grado di garantire il salto di qualità definitivo.

LARGO AI GIOVANI

Progetto Under 23 invece per l'Itri, che ha deciso di dare continuità al percorso intrapreso con il tecnico Marco Ardone. Tanti giovani di valore a cui verranno affiancati pochi elementi over di qualità. A Pontinia, dopo la fusione con l'Atletico, ci sarà solamente una squadra a difendere i colori della città: gli amaranto ripartiranno dal direttore sportivo Massimo De Angelis e con ogni probabilità dal tecnico Ubaldo Coco. Anche in questo caso l'idea è di valorizzare diversi giovani uniti ad un blocco over che possa dare ampie garanzie. A Terracina, dopo mesi di stallo, è tornato il sereno. Sarà ancora Gaetano Fiore a costruire la squadra affidata anche le prossima stagione a Fabio Gerli, tecnico esperto che conosce molto bene la categoria. I tigrotti desiderano vivere una stagione da protagonisti per tornare su livelli importanti. Per il Primavera Aprilia, piacevole sorpresa della scorsa mini stagione, i progetti restano ambiziosi. Da capire se sarà ancora Massimo Bindi al timone, da diversi giorni circola infatti il nome di Massimo Venturi come possibile sostituto in panchina in caso di mancata riconferma dell'attuale allenatore.

