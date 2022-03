Martedì 15 Marzo 2022, 11:34

Un punto di ripartenza, un risultato che aiuta la testa e migliora ulteriormente la classifica. Il Latina Calcio 1932 ha risposto presente ad Andria, dimostrando carattere e voglia di non arrendersi di fronte alle avversità. Avrebbe, in fin dei conti, meritato anche più di un pareggio, ma visto il momento il punto va preso e custodito in attesa di tornare in campo domani sera alle 21 al Francioni per sfidare la Virtus Francavilla. A sette giornate dalla fine e dopo due ko consecutivi, i nerazzurri hanno lanciato un chiaro messaggio a tutte le avversarie in corsa per un posto ai play off. Nonostante le assenze, la squadra di mister Di Donato non ha smarrito la sua identità, recuperando lo svantaggio senza perdere la testa sul difficile campo di Andria. Di tempo per recuperare non ce n'è, di certo però il tecnico del Latina potrà contare su alcuni interpreti importanti per la gara di domani sera, tra cui Tessiore, Carissoni e Celli. Da valutare le condizioni di Esposito e Amadio, out domenica scorsa, mentre per Jefferson sarà l'ultima gara da spettatore. Il brasiliano finirà di scontare infatti le 4 giornate di squalifica e a Campobasso sarà di nuovo tra i convocati.



ALTRA ESPULSIONE, CON RECORD

Ultimamente i pontini stanno collezionando diverse espulsioni, ultima quella del baby attaccante Mascia che ha rimediato un rosso da record. Entrato in campo nel recupero, dopo appena un minuto di gioco è stato mandato sotto la doccia dal direttore di gara per una entrata al limite, un intervento che ha frenato l'ultima ripartenza della Fidelis Andria. Non un 2022 particolarmente fortunato per il giovane centravanti rientrato da poco in gruppo dopo essere stato fuori per quasi 2 mesi a causa di un infortunio al ginocchio.



BIGLIETTERIA

Ieri è iniziata intanto la vendita online per la sfida con la terza forza del girone C, reduce dal pirotecnico pari interno con la Paganese (3-3). Prosegue anche per questa giornata la promozione per i possessori della fidelity card i quali potranno usufruire dello sconto sull'acquisto dei tagliandi per assistere alla gara con la Virtus Francavilla. Prevista, inoltre, la promozione degli under 14 che accederanno a qualsiasi settore dello stadio al costo di un euro (solo con biglietto acquistato contestualmente a quello di un adulto accompagnatore) Questi i prezzi praticati distinti per settore: 40 euro per la Tribuna Vip, 25 per la Centrale, 20 per la Laterale, 15 per la Gradinata e 12 per la Curva. Agevolazioni anche per le donne e gli over 65. Il botteghino del Francioni aprirà oggi dalle 16 alle 20, mentre domani sarà operativo dalle 10 fino alla fine del primo tempo.



LA SITUAZIONE DEL GIRONE

Il Bari ha prenotato un posto nel prossimo campionato di serie B. La formazione biancorossa ha infatti steso in trasferta il Catanzaro, secondo in classifica, distante ora 10 punti. Successo esterno del Palermo contro l'Avellino che permette ai rosanero di risalire la china, mentre la Juve Stabia rilancia le proprie ambizioni play off grazie al tris rifilato alla Turris. Per quanto concerne la parte bassa della graduatoria, successo pesante del Campobasso con il Messina, mentre il Potenza non è andato oltre il pari interno col Taranto.



