Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

In un colpo solo il Latina Calcio 1932 ha trovato gol, vittoria e il rinnovato entusiasmo della propria gente. La prima notte al Francioni è stata indimenticabile per i ragazzi di Daniele Di Donato, usciti finalmente dal campo con un sorriso grande così dopo il 2-0 rifilato alla Paganese dell'ex Lello Di Napoli, al quale la sconfitta è costata l'esonero.

Già a Palermo la squadra, nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, aveva dato dimostrazione di essersi già calata nella nuova categoria, ma contro i campani i dettagli hanno fatto la differenza, così come anticipato in conferenza dall'allenatore nerazzurro. Alla prima chance utile il Latina ha fatto centro con Carletti su rigore e, dopo aver contenuto la sterile reazione degli azzurrostellati, ha messo in sicurezza la gara sempre con il centravanti. Giusto dieci minuti per studiare la situazione e prendere le misure agli avversari, poi i padroni di casa sono saliti in cattedra nonostante le tante assenze, tra cui quella di capitan Esposito sostituito alla grande da Giorgini. Sabato sera ha funzionato tutto: Cardinali, inserito al posto di Alonzi, ha dato ampie garanzie tra i pali, Ercolano sulla destra ha difeso con ordine e attaccato con efficacia, così come è stata decisiva la prova della coppia di centrocampo formata da Spinozzi e Tessiore, che si sono distinti per spirito di sacrificio e qualità, senza dimenticare il baby Mascia, pericolo costante per la difesa campana. Ma, al di là dei singoli, il Latina ha dato la sensazione di essere squadra, di sapere interpretare nella maniera adeguata ogni situazione all'interno della gara. E non a caso in conferenza stampa sono arrivati i complimenti del tecnico Daniele Di Donato: «Dopo un avvio un po' titubante siamo usciti molto bene alla distanza e il risultato poteva essere più rotondo. Ero sicuro che i ragazzi avrebbero fatto una grande prestazione, durante la settimana c'è stata tanta applicazione e il lavoro alla fine paga sempre. Dobbiamo insistere, generare entusiasmo, sono convinto che questa squadra con il tempo possa migliorare ulteriormente. I giovani mi seguono e anche i vecchiotti' dimostrano di essere una garanzia» . Poi, un cenno sul supporto del pubblico: «Sentire quei cori è stato da brividi, ci hanno permesso di andare oltre la fatica e trovare le ultime forze necessarie per portare a casa il risultato. E adesso guardiamo avanti, pensando ad una partita per volta».

ECCELLENZA

Nel weekend si è disputato il primo turno di Coppa Italia. Passano il turno il Gaeta (che ha steso l'Alto Lazio 1-0), il Pontinia uscito vincitore nel derby con la Vis Sezze (2-1) e il Terracina che ha superato 3-1 l'Itri. Fuori il Primavera Aprilia steso dall'Anzio con un secco 4-0.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA