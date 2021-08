Giovedì 12 Agosto 2021, 05:00

CALCIO

Nel capoluogo pontino era arrivato già da qualche giorno, ma per l'ufficialità il Latina Calcio 1932 ha dovuto attendere il ripescaggio. Risolte le questioni burocratiche, è stato finalmente possibile mettere sotto contratto Daniele Di Donato in qualità di nuovo allenatore dei nerazzurri. L'allenatore di Giulianova, classe 1977, vanta una carriera di assoluto livello da calciatore professionista, caratterizzata dall'esperienza in serie A con il Siena nella stagione 2004/2005 e un gran numero di presenze tra i cadetti con le maglie del Torino, del Palermo, dell'Arezzo, dell'Ascoli e del Cittadella. In totale più di 550 presenze considerando anche le annate in C con Castel Di Sangro, Siena, Lodigiani e Arezzo. Da allenatore, dopo aver guidato le giovanili del Modena, ha avuto trascorsi nella Jesina, nell'Arzignano (con cui ha ottenuto la promozione in C) e nell'Arezzo. Nell'ultima annata è stato alla guida della Vis Pesaro in Lega Pro. Oggi alle 15, al Francioni, si terrà la conferenza stampa di presentazione del trainer chiamato a guidare la formazione nerazzurra. Insieme a mister Di Donato sarà presente lo staff tecnico: il vice Daniele Bedetti e Nicola Albarella, riconfermato preparatore atletico. Il preparatore dei portieri invece è in fase di definizione e nelle prossime ore sarà contrattualizzato. Sono ore frenetiche, c'è una rosa da costruire e anche in fretta: il primo impegno è per sabato 21 agosto, quando è in programma la sfida di coppa Italia a eliminazione diretta. Poi, una settimana più tardi, l'esordio in campionato a Palermo. In campo ci sarà di sicuro Andrea Tessiore, primo colpo di mercato del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. Il club è riuscito a superare la concorrenza di diverse società, assicurandosi le prestazioni del giovane centrocampista classe 1999 della Sampdoria. Il mediano di Pietra Ligure è cresciuto nelle giovanili del club blucerchiato e negli ultimi tre anni ha vestito la maglia della Vis Pesaro 1898 in Lega Pro, dove ha totalizzato 63 presenze. La società ha perfezionato l'acquisto a titolo definitivo, il giocatore si è legato al Latina Calcio 1932 per due stagioni. Già oggi potrebbe esserci l'ufficialità di altri giocatori. Ci siamo per il centrocampista Andrea Marcucci, ex Primavera della Roma lo scorso anno alla Virtus Entella in serie B, così come per Alessandro Celli, difensore di Latina proveniente dal Pescara con un passato tra le fila dei nerazzurri, pronto per una nuova esperienza nel capoluogo. Chi non farà più parte della famiglia del Latina Calcio 1932 è invece Giancarlo Sibilia. Dopo il lavoro svolto nel settore giovanile, la società ha proposto al Baffo' un ruolo da responsabile scouting. Da uomo di campo, quale si professa, Sibilia ha preferito declinare l'invito della società.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA