Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:02

PONTINIA

È tornato a casa nella mattinata di ieri Carmine Cerchione, 61 anni il prossimo 14 febbraio, pensionato, il quale era scomparso da casa della sorella Antonietta lo scorso 5 gennaio. L'uomo era scomparso da Pontinia e i parenti lo stavano cercando da giorni. Era uscito con la sua auto, una Peugeot 207, e non aveva più fatto rientro: non aveva con sé il cellulare, ma soltanto la patente. Non è chiaro cosa sia successo, cosa abbia spinto l'uomo ad allontanarsi da casa, ma per fortuna è finito tutto bene. La sorella Antonietta aveva fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri, aveva avvisato la trasmissione Rai Chi l'ha visto?, sul cui sito web era stata pubblicata la foto con tutti i dettagli: da cosa indossava al momento della scomparsa all'aspetto fisico e particolari che potevano identificarlo. Un appello con la sua foto era stato diffuso anche tramite Facebook, e sul social network americano erano state numerose le condivisioni, attivandosi per aiutare a trovare la persona scomparsa e dando suggerimenti su dove cercarla, in una bella rete di solidarietà. Ieri di nuovo sullo stesso social, è stata data la notizia del ritorno a casa.

Stefania Belmonte

