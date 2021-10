Domenica 24 Ottobre 2021, 05:01

È stata festa grande ieri mattina a Fondi, presso l'antico maniero dei Caetani, dove si è riunito lo staff del Coni regionale con il presidente Riccardo Viola e provinciale con la delegata Alessia Gasbarroni, per la consegna ufficiale delle Benemerenze 2019 agli atleti, tecnici e dirigenti della provincia, sbloccate dopo la pandemia. Presente anche il gotha politico-amministrativo locale con l'europarlamentare Salvatore De Meo, il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore allo sport Fabrizio Macaro che hanno avuto parole lusinghiere per la scelta di Fondi che sarà anche Città Europea dello Sport 2023«perché come hanno spiegato Fondi vive di sport». Tornando alle Benemerenze Coni 2019, il presidente regionale Viola, ha praticamente riconosciuto che la provincia pontina sta facendo passi da gigante nei vari sport frequentati soprattutto «dalle giovani leve che si stanno affacciando nel ricco panorama sportivo anche d'èlite». A fargli eco la delegata provinciale Gasbarroni, che ha messo in rilievo come fosse importante «seguire le varie attività sportive in tutti i luoghi della nostra provincia al fine di trarne vantaggi futuri soprattutto per i giovani che in questi ultimi tempi sono riusciti a dare molteplici soddisfazioni anche in campo nazionale ed internazionale».

I PREMIATI

Stella d'oro a Francesco Daniele Lepore (canottaggio, articolo 11, per l'attività prestata durante l'emergenza Covid 19); stelle di bronzo a Claudio Romano (Pallavolo), Virtus Basket Fondi, Club Scherma Formia e Pgs Don Bosco Gaeta; Premio speciale all'ex presidente Coni provinciale Fabrizio Malgari.

Medaglie al valore atletico: argento a Pietro Willy Ruta (canottaggio, vice campione del mondo), bronzo a Hassane Fofana (atletica leggera, campione italiano), e Nicolae Craciun (Canoa Kayak, 2° campionato europeo e italiano), Emanuele Capponi canottaggio, campione italiano otto con), Raffaele Giulivo (canottaggio campione italiano due senza), Andrea Micheletti (canottaggio, campione italiano due di coppia), Daniele Macali (campione italiano dama), Kinga Milanowska (dama, campione italiano), Luca Salvato (dama, campione italiano), Cyrielle Paola Lauretti (handball, campione italiano), Emanuele Consalvi (pesca sportiva campione italiano), Giuseppe Eugenio Maria Meduri (pesca campione italiano tiro al bersaglio sub), Danilo Fischetti (rubgy, campione italiano). Ancora: medaglia d'argento Claire Bevilacqua (sci nautico,campione europea surfing), bronzo a Mattia Crescenzi (taekwondo, campione italiano), Simone Crescenzi (taekwondo, campione italiano), Alessia La Monaca (tennis, 2° campionato europeo), Giuseppe Sommese (tennis, oro doppio agli europei), Emily Stellato (tennis 2° campionato europeo), Erika Zanchetta (tennis, 2° campionato europeo), Federico Colaninno (vela, campione italiano classe Finn).

Il sindaco, Beniamino Maschietto, ha premiato per il Comune il disabile Giuseppe Sommese di Fondi che alle paraolimpiadi di Tokio per il tennis ha vinto la medaglia d'oro e una d'argento,

Sandro Paglia

