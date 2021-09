Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

LA POLEMICA

«Coletta si vanta di aver risanato il bilancio di Latina, ma i numeri dicono altro». Si concentra sui dati del bilancio di Latina l'ultimo scontro elettorale a distanza tra la coalizione di centrodestra guidata da Vincenzo Zaccheo e la squadra targata Lbc-Pd di Damiano Coletta. Ad accendere la miccia sono stati due ex assessori alle finanze delle passate consiliature, Marco Gatto e Alessandro Calvi, che rispondono all'attuale inquilino di piazza del Popolo sulla gestione economica del Comune.

«Negli ultimi 5 anni il bilancio di Coletta ha registrato perdite ha spiegato Gatto, candidato con Zaccheo e che per l'ex sindaco si occupò di finanze tra il 2008 e il 2010 solo lo scorso anno c'è stato un meno 4,7 milioni nonostante i 25 milioni di trasferimenti da enti terzi». «Stando alla ultima relazione della Corte dei conti sono stati riscossi solo il 43 % dei tributi, significa non avere soldi per dare i servizi alla cittadinanza e rinunciare a soldi che rischiano, dopo cinque anni, la prescrizione». «In realtà - comtrobatte a distanza Proietti - parliamo di pagamenti entro il 31 dicembre, ovvio che la Tari che arriva a novembre viene pagata a gennaio e quindi non compare nell'anno»

«Di contro gli fa eco Calvi, due anni da assessore al bilancio con il sindaco Giovanni Di Giorgi i soldi nelle casse sono aumentati dai 24 milioni del 2015 ai 60 milioni del 2020. Esclusi gli accantonamenti obbligatori, già nel 2017 i revisori dei conti facevano emergere l'entità considerevole della situazione patrimoniale che doveva tradursi nell'attivazione di progettualità per erogare servizi. Quei soldi potevano essere usati anche per pagare altri residui passivi. Se l'amministrazione è in piedi è grazie al lavoro degli uffici».

Critiche anche sui debiti fuori bilancio, soldi imprevisti per saldare fatture non pagate negli anni. «L'amministrazione Coletta ha effettuato in cinque anni pagamenti per 19 milioni di euro precisa ancora Alessandro Calvi di questi 6,3 milioni sono del 2020 ma sono comprensivi dei 4,7 milioni di euro del fallimento della Latina Ambiente. Con Zaccheo sono stati invece pagati debiti fuori bilancio per 27 milioni, risalenti addirittura agli anni Settanta. Non ci venga a raccontare cose diverse, la chiarezza sta nei numeri: il bilancio di Latina è sempre stato in equilibrio, basta con la storia del risanamento delle casse».

A stretto giro arriva la replica dell'attuale assessore alle finanze Gianmarco Proietti. «Nel 2015 spiega un riaccertamento straordinario dei residui mise in luce un disavanzo di 30 milioni che pagheremo fino al 2030, 1,2 milioni l'anno. Non ho mai urlato contro quelli di prima precisa e ho detto pubblicamente che sulla riscossione dobbiamo migliorare, ma dire cose non oggettive e prive di fondamento è forse un po' esagerato nonostante la campagna elettorale. Oggi i revisori dicono che non c'è disavanzo».

Discorso a parte per Latina Ambiente: «Coletta ha deciso di farla fallire e far nascere Abc - dice Forza Italia - è stata una scelta politica ma questa scelta peserà sulla prossima amministrazione, perché oltre ai 4,7 milioni di debiti già riconosciuti ce ne saranno almeno altri 10 e questo metterà in difficoltà la futura giunta».

«C'è un processo in atto su questo, c'è una istanza di fallimento su cui deciderà il Tribunale - replica Proietti - Cosa avremmo doviiuto fare? non riconoscere i debiti?». Precisazioni anche sull'avanzo di cassa. «Dai 60 milioni vanno sottratti i 33 dell'avanzo vincolato, 4,1 milioni per l'avanzo destinato e 16.5 di accantonamenti contenzioso. Pertanto se venisse applicato tutto l'avanzo per gli scopi previsti, i relativi pagamenti dovrebbero essere finanziati tutti con la cassa già esistente. Con quale cassa si sono pagati i 4,7 milioni di debiti di Latina Ambiente finanziati da avanzo? La cassa effettivamente disponibile per pagare i debiti residui è di 5,4 milioni».

Stefano Coirtelletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA