28 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

E' morto ieri al Santa Maria Goretti, Enrico Tamburrino, l'uomo di 84 anni che era stato aggredito e pestato brutalmente nottetempo in una Rsa del capoluogo da un altro degente. I fatti sono avvenuti il 14 maggio scorso. Tamburrino, un giudice onorario in pensione, era ospite della Rsa Residenza Pontina del Gruppo Giomi dove era stato trasferito da alcuni giorni da una struttura di Cori. La notte, all'improvviso, un altro ospite con seri problemi psichiatrici è riuscito a superare le barriere del proprio letto e si è scagliato su Tamburrino con violenza, picchiandolo al volto con ripetuti colpi. Tutto si è svolto in pochi secondi, i due sorveglianti si sono letteralmente lanciati su di lui e lo hanno placcato immobilizzandolo. Tamburrino, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato immediatamente trasferito al Santa Maria Goretti dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ieri dopo dieci giorni di agonia il decesso.

Sul posto, dopo il pestaggio, sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina guidati dal vicequestore Giuseppe Pontecorvo. Al momento non ci sono iscritti sul registro degli indagati. E' stato verificato che la struttura aveva seguito i protocolli e che i due operatori previsti erano regolarmente in servizio e sono intervenuti prontamente. L'aggressore, Franco Z., 65 anni, potrebbe essere indagato per omicidio preterintenzionale, ma la Procura dovrà valutare le sue capacità di intendere e di volere. Da accertare anche che il decesso sia una diretta conseguenza dell'aggressione e non dovuto all'età o alle condizioni di salute del giudice onorario in prensione, per questo la Procura di Latina ha disposto l'autospia che verrà effettuata nei prossimi gfiorni dal medico legale Cristina Setacci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA