LA SCOMPARSAUna folta barba bianca, l'aspetto austero, il lampo dell'ironia nello sguardo. Ottavio Archidiacono è morto improvvisamente a novant'anni per le complicazioni sorte dopo un intervento chirurgico.Originario della provincia di Avellino, romano di adozione, era arrivato a Latina nel 1960 come Pretore, primo incarico in magistratura. Dopo aver lavorato alcuni anni presso il Tribunale di Saluzzo e poi in quello di Chieti era tornato nel capoluogo pontino alla fine degli anni 60 come giudice istruttore.Aveva condotto inchieste importanti, da quella sullo stupro del Circeo, all'omicidio di Luigi De Rosa, il giovane militante comunista di Sezze, la cui inchiesta aveva portato all'arresto dell'onorevole del Movimento Sociale, Sandro Saccucci. Aveva seguito anche le drammatiche vicende del sequestro Bulgari.Nel 1989 aveva lasciato Latina per assumere l'incarico di Procuratore capo a Frosinone, dove poi è rimasto per tredici anni, fino alla pensione nel 2002.Dopo aver appreso la notizia della scomparsa del magistrato in tanti si sono stretti intorno al figlio, l'avvocato Renato Archidiacono, e ai nipoti Luca, Matteo e Ottavio. I funerali si terranno questa mattina nella parrocchia del Sacro Cuore a Latina alle 11. Il sindaco Damiano Coletta e l'amministrazione comunale hanno inviato un messaggio di cordoglio a nome di tutta la cittadinanza alla famiglia del magistrato.