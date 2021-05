28 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







SCUOLA

Tutto pronto, oggi, nei tre Licei classici della provincia - Dante Alighieri di Latina, Vitruvio Pollione di Formia e Gobetti-De Libero di Fondi - per la settima edizione della Notte nazionale del Liceo classico con il partenariato di Rai Cultura e Rai Scuola, che quest'anno ha un titolo significativo: E quindi uscimmo a riveder le stelle. Un modo alternativo e innovativo di fare scuola dopo un lungo periodo di forzate rinunce a causa della pandemia, attraverso musiche, canti, recite, con i locali scolastici ripopolati di studenti che daranno oggi vita, dalle 16 alle 20, indossando i panni dei musicisti, dei cantanti, degli attori e degli autori dei testi, a testimonianze dirette e spettacoli, convinti «della validità didattica dell'appuntamento, ma soprattutto dell'importanza che il patrimonio classico rappresenta per la formazione delle generazioni di ogni tempo». Al Liceo Dante Alighieri diretto da Eleonora Lofrese l'evento sarà preceduto dalla lettura della poesia del candidato vincitore del concorso di scrittura creativa e seguito da letture di brani di Dante, Catullo, Brecht, Gibran e da esibizioni musicali. Al Liceo Vitruvio Pollione di Formia diretto da Teresa Assaiante lo spettacolo si presenterà come un corpo unico di poesie, pensieri, musiche, canti e per la prima volta coinvolgerà anche gli studenti della terza media, che, frequentanti il corso di avvicinamento al greco, saranno coprotagonisti sulla scena insieme ai colleghi liceali. Infine al Liceo Gobetti-De Libero di Fondi diretto da Rosalba Rosaria Bianchi si è deciso di dare spazio ad alcuni dei luoghi più suggestivi della città (il litorale fondano, il Palazzo Caetani e la Giudea), scelti come sfondo per la realizzazione del cortometraggio Furor et Ratio e per la lettura del brano finale (in lingua greca con traduzione in italiano) tratto da Eroe Leandro di Museo. Intervallati dalla conferenza su Diritto e Contaminazione di Aglaia McClintock, docente di Istituzioni e storia del Diritto romano all'Università del Sannio.

Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA