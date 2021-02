© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI FORMIA«Voglio vedere in campo una squadra all'arma bianca, combattiva e senza paura». E' il diktat espresso dal tecnico dell'Insieme Formia, Salvatore Amato, per il derby pontino di oggi (14.30) al Washington Parisio di Maranola contro la capolista Latina. Una partita dal fascino unico che rievoca tanti ricordi di battaglie del passato, anche se lo stadio a porte chiuse fa sicuramente perdere quel pizzico di effetto coreografico. E' l'ultima del girone d'andata e se i nerazzurri di Scudieri si stanno confermando i veri favoriti per salire in serie C sono al comando con 29 punti, +1 sulla Vis Artena sull'altro fronte in pochi si sarebbero aspettati una partenza così spavalda per una neopromossa, reduce da quattro risultati utili di fila, che naviga in settima posizione a quota 23 a quattro lunghezze dalla zona play-off. «Posso soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi perché in questo tour de force (cinque partite in 17 giorni, ndr) stanno offrendo prestazioni di spessore - spiega Amato - Mercoledì saremo in Sardegna con il Carbonia e chiuderemo il trittico terribile domenica a Cassino. Il Latina? Parlano i numeri: ha il miglior attacco insieme all'Artena e vanta la seconda difesa. È una corazzata costruita per vincere. A mio parere ha qualcosa in più rispetto alle altre favorite Monterosi, Savoia e Nocerina. Non dobbiamo comunque aspettarli, non rientra nel nostro stile». In porta conferma per Trapani, linea a quattro con gli esterni Iorio Forestero (l'uruguagio ha vestito la maglia del Latina la passata stagione) e Romano. Al centro rientra capitan Pirolozzi - in panchina va l'argentino Gorzelewski, affaticato - in coppia con Ioio. A centrocampo agirà il trio Fatati-Chinappi-Gargiulo con il fantasista Zonfrilli e il senegalese Tounkara ai lati del bomber argentino Gomez, capocannoniere del torneo con 10 reti. «Loro hanno l'obbligo di vincere per mantenere il comando. Hanno tanti giocatori forti, un allenatore molto bravo, ma sappiamo come fermarli», avverte il numero 9 sudamericano.I PRECEDENTIL'ultimo precedente nel campionato nazionale dilettanti risale al '95-96 (sempre girone G) con il Latina, quint'ultimo, che si salvò per un solo punto, mentre il Formia, penultimo, retrocesse. In Eccellenza era il 2007-2008 i tirrenici chiusero secondi perdendo poi lo spareggio play-off a Rieti con il Boville Enica, mentre i nerazzurri finirono sesti. Da ricordare anche lo scontro del '91-92 in C2: il 31 maggio al Francioni, nella quart'ultima di ritorno, il Formia di Carmine Falso si impose 2-0 (Sarnelli-Pecchi) condannando i nerazzurri, penultimi, alla retrocessione in D. A dirigere oggi sarà il toscano dal cartellino facile, il 26enne Gioele Iacobellis, della sezione di Pisa, ma originario di Pontedera. Nel girone G ha già arbitrato il 18 ottobre Savoia-Afragolese vinto 2-0 dai padroni di casa. Sarà coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Carella (L'Aquila) e Alessio Micoli (Lanciano).Andrea Gionti