Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:02

LA CURIOSITÀ

Natale sì, ma in sicurezza. Ecco perché non solo ci sono code interminabili agli hub dove si effettuano i tamponi molecolari e nelle farmacie che effettuano i test.

A Latina e in provincia stanno andando letteralmente a ruba, in questi giorni prenatalizi, i test anticovid rapidi fai da te, che siano sotto forma di tampone nasale o di test salivare.

Perché se i latinensi hanno deciso che non rinunceranno alle super cene delle festività che sono alle porte, è pur vero che non vogliono nemmeno rischiare di finire in quarantena per una disattenzione: ci sono già finiti troppe volte finora, soprattutto chi ha a che fare con il mondo della scuola per lavoro o perché la frequentano i figli. Ed hanno bene a mente che il covid non guarda in faccia a nessuno e non conosce Natale né feste, e quindi hanno deciso anche di non rischiare: prima di sedersi tutti insieme a tavola, molti latinensi faranno il test per escludere la propria positività al covid. Si tratta sicuramente di una precauzione per se stessi e per le persone a cui si vuole bene, soprattutto se in famiglia ci sono anziani o soggetti fragili che se colpiti dall'infezione da Sars-Cov-2 potrebbero avere le conseguenze più gravi, ma anche di una prassi che può far molto comodo al sistema sanitario perché evita nuovi contagi e alleggerisce il meccanismo dei tamponi, anche se non permette di individuare e tracciare eventuali nuovi positivi con facilità, perché nessun test rapido fai da te viene registrato dal sistema sanitario: si tratta di test casalinghi che non hanno valenza ufficiale, ma attendibili e quindi ottima alternativa low cost se si tratta solo di andare a cena con parenti e amici. Si tratta di una buona pratica, che consente a tutti di stare più sereni a tavola e di godersi le feste e la compagnia dei propri cari.

I CONSIGLI

I test salivari a Latina sono terminati quasi ovunque: da un giro di telefonate alle farmacie pontine e nelle sanitarie tra il capoluogo e Latina Scalo, si evince la tendenza dei pontini a scegliere questo tipo di test soprattutto se in famiglia ci sono dei bambini, perché si tratta del tipo meno invasivo.

Il loro costo, però, è superiore rispetto ad un tampone rapido: il prezzo di un test salivare fai da te si aggira tra i 9 e il 13 euro. Ieri mattina in qualche farmacia ancora se ne trovavano alcuni pezzi. Letteralmente presi d'assalto, invece, i tamponi rapidi, meno costosi: l'offerta speciale di un grande magazzino su Via Epitaffio (che andrà avanti per tutte le feste fino all'Epifania), ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il primo giorno in meno di 24 ore sono stati venduti 250 tamponi rapidi fai da te al prezzo di 3,99 euro e nelle prossime ore hanno assicurato in negozio ne arriveranno altri 500. «Nessuno si aspettava un simile successo, praticamente molte persone sono venute qui soltanto per acquistare i tamponi nasali - ha commentato una commessa La gente non vuole correre rischi ma nemmeno rinunciare alle tradizioni, come dargli torto».

Stefania Belmonte

