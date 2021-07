Martedì 6 Luglio 2021, 05:00

VOLLEY

C'è attesa per la deroga richiesta di ampliare al 25% della capienza del Palazzetto di Cisterna, il numero dei biglietti per la doppia sfida che sabato 10 (ore 20,30) e domenica 11 luglio (ore 18) vedrà di fronte le nazionali di volley di Italia e Argentina. Due importanti test match prima di volare a Tokyo per verificare lo stato di preparazione per le Olimpiadi.

Allo stato attuale i biglietti per l'incontro di sabato sono pressoché esauriti mentre la società fa sapere di avere a disposizione un numero davvero esiguo di biglietti per la partita di domenica. «Abbiamo cercato di distribuirli tra web e biglietteria per dare la possibilità di partecipare sia a chi abita fuori zona sia a chi è invece vive in provincia» dice Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley Cisterna che si è occupata della logistica dell'evento che è gestito dalla Federazione.

«E' stata chiesta al Governo una deroga per arrivare a 761 spettatori, che consentirebbe ad altre 522 persone di assistere a una delle due partite. Non appena avremo la risposta lo comunicheremo attraverso i nostri canali web». Risposta che nella serata di ieri non era ancora arrivata. Intanto ieri i commissari tecnici della nazionale maschile e di quella femminile di volley, Gianlorenzo Blengini e Davide Mazzanti hanno fatto la loro scelta e ristretto a dodici la rosa degli atleti e delle atlete che fino a questo momento si erano allenati in previsione di Tokyo 2020. Per quel che riguarda gli azzurri, che sabato e domenica saranno al Palazzetto di Cisterna per la doppia amichevole contro l'Argentina, il ct Chicco Blengini ha comunicato i nomi dei dodici che saliranno sull'aereo per il Giappone.

A formare il sestetto (più uno) che scenderà in campo nella competizione olimpica, saranno gli alzatori Simone Giannelli e Ricardo Sbertoli; gli opposti Ivan Zaytsev e Luca Vettori; gli schiacciatori Osmani Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia e il giovane Alessandro Michieletto; i centrali Simone Anzani, Matteo Piano e Gianluca Galassi; il libero Massimo Colaci. Il sogno olimpico si è quindi spento per l'opposto Gabriele Nelli, per lo schiacciatore Pippo Lanza, per il centrale Fabio Ricci e per il libero Fabio Balaso, avendo preferito il ct sacrificare il secondo libero per portare un quarto schiacciatore-ricevitore. Sul fronte argentino il selezionatore Marcelo Mendez ha scelto i registi Luciano De Cecco (con la Top nel 2008/09) e Matìas Sànchez; gli opposti Bruno Lima e Federico Pereyra; i centrali Sebastian Solè, Martìn Ramos e Augustìn Loser; gli schiacciatori Facundo Conte, Cristian Poglanjen, Ezequiel Palacios (con la Top Volley dal 2018 al 2020) e Nicolàs Méndez; il libero Santiago Danani.

Gaetano Coppola

