Lo storico cameriere del ristorante Impero di Latina, Franco Caschera, è andato in pensione. In un breve video, girato da un amico, ha raccontato parte della sua storia tra sorrisi e un piatto di pastasciutta, con addosso la tipica giacca rossa da sala. Dal 1979 Caschera lavorava al ristorante Impero, in Piazza della Libertà, aperto da Virgilio Silvestri nel 1934 in una città fondata appena due anni prima e che è stato il primo ristorante di Latina, all'epoca Littoria. Una valanga di storia e di ricordi, che si intrecciano a quella di colui che è ormai a pieno titolo un personaggio della città. Nato il 24 novembre del 1955, una gavetta da elettricista, poi da meccanico e anche da carrozziere, quando era ancora un ragazzo Franco Caschera si era proposto al ristorante Impero come cameriere e i proprietari avevano deciso di assumerlo. Quel posto sarebbe diventato il lavoro della sua vita: quarantadue anni trascorsi tra i tavoli del cuore della città, dove si è fatta la storia di Latina.

«Ringrazio i principali ha detto Caschera che mi hanno assunto e dato fiducia per tutti questi anni. Ringrazio anche il cuoco Alessandro Iacuele, bravissimo, che ha lavorato qui con noi dal 62 fino a qualche anno fa. E voglio ringraziare tutti i clienti, con loro c'è stata sempre tanta fiducia e rispetto reciproco. I clienti sono diventati tutti amici. Ed in effetti i più affezionati, tra cui Vincenzo Carucci che è tra i clienti storici, hanno voluto omaggiarlo affettuosamente con una targa e sono andati a fargli una sorpresa proprio l'ultimo giorno di lavoro. Il ristorante, hanno raccontato in più occasioni i proprietari, ha chiuso soltanto due volte nei lunghi anni di attività: durante la guerra e nel periodo del lockdown del covid. E Franco Caschera nei suoi di anni di lavoro è stato una presenza costante: affidabile, gentile, serio ma sorridente lo stesso tempo, ha trascorso una vita in sala, diventando una vera e propria istituzione del ristorante, dove hanno pranzato sindaci, politici, avvocati, commercianti, giornalisti, professionisti. Più di qualcuno si sente quasi come a casa, sedendosi sempre allo stesso tavolo: una abitudine irrinunciabile, una tradizione che si rinnova nel quotidiano.

Prima di andare in pensione Franco Caschera ha scritto un biglietto per i titolari e per i clienti, con i quali resterà tanto affetto reciproco: i ringraziamenti per tutti, la sensazione di sentirsi un privilegiato per la stabilità del lavoro e per aver trovato l'ambiente giusto. La consapevolezza di aver visto passare la storia in quel ristorante, conoscendo tante persone e con famiglie che ha visto crescere e allargarsi negli anni. «Tutto questo mi mancherà, ma con non ci si perderà di vista.

Stefania Belmonte

