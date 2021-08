Sabato 21 Agosto 2021, 05:02

L'INCHIESTA

«Sono gravi le modalità delle condotte poste in essere da parte del Rainone approfittando della sua posizione di pubblico ufficiale, all'interno della Asl di latina, delle sue conoscenze politiche per svendere la propria funzione in cambio della promessa di intercessione per la sua nomina a direttore amministrativo presso l'azienda sanitaria». Bollano così Claudio Rainone, ex dirigente della Asl colpito da provvedimento di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi Asl, i giudici del Riesame. Lo disegnano abile, spregiudicato, disinvolto e con una «non comune inclinazione a delinquere». Tanto da indirli a ritentede che gli indizio a suo carico sono talmente gradi da ritenere la misura degli arresti domiciliari «l'unica idonea» ad evitare il rischio di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione del reato anche alla luce del comportamento tenuto ancora prima del suo arresto, quando era comunque già in atto l'inchiesta della Procura della Repubblica.

E' quanto scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Roma nelle motivazioni del provvedimento con il quale hanno respinto la richiesta della difesa di una misura più lieve. Nelle 13 pagine dell'ordinanza i magistrati si soffermano in particolare sul rapporto tra Rainone e l'ex segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli anche lui agli arresti domiciliari sottolineando come il sostegno ai due candidati al concorso «è in evidente rapporto con la successiva richiesta a Moscardelli di intercedere per la sua nomina a direttore amministravo dell'azienda sanitaria» e aggiungono che la condotta dell'esponente politico «non si limita a mere segnalazioni rimaste ininfluenti ma si colloca fuori dagli ordinari canoni di dialettica tra rappresentanti della politica e dirigenza Asl palesandosi invece come una vera e propria ingerenza idonea a comprimere la volontà di scelta del direttore amministrativo da parte del direttore generale della Asl».

Ad inchiodare Rainone e Moscardelli il cui processo con giudizio immediato insieme a Mario Graziano Esposito inizierà il 21 ottobre prossimo non soltanto le numerose telefonate che fanno parte dell'ordinanza cautelare e che mettono in luce le richieste di avere un occhio di riguardo per alcuni candidati al concorso e l'aiuto poi effettivamente dato ma anche le dichiarazioni rese agli investigatori dal direttore generale della Asl Silvia Cavalli e dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato.

La prima ha confermato come Moscardelli, anche nel momento in cui la campagna mediatica sul concorso era serrata e quindi in una situazione negativa per l'immagine dell'azienda e dopo che Rainone si era dimesso su sua richiesta Moscardelli aveva chiesto con insistenza di soprassedere sulla nomina di un nuovo direttore amministrativo in attesa che si definisse l'inchiesta penale.

Tale sponsorizzazione' ricordano ancora i giudici era apparsa sovradimensionata' anche ad altri esponenti politici dello stesso partito. Una sponsorizzazione che era iniziata già a novembre 2020 come emerge dalle conversazioni telefoniche messe a disposizione da D'Amato al quale si chiedeva di accelerare il trasferimento di Eleonora Di Giulio per lasciare il posto libero per Rainone.

L'atto contrario ai doveri d'ufficio contestato all'indagato si legga ancora nell'ordinanza costituisce il prezzo pattuito per l'interessamento da parte di Moscardelli che interviene non soltanto sugli esponenti politici regionale ma anche sul direttore generale della Asl Silvia Cavalli. L'ordinanza firmata dal gip di Latina Giuseppe Cario viene dunque considerata del tutto condivisibile' e confermata appieno dal riesame.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA