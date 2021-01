© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPOLa forza del vento e quella del mare, le dune di Sabaudia messe a dura prova con le onde che arrivano fin sotto la strada del litorale nel frattempo investita da una tempesta di sabbia. Sono immagini preoccupanti quelle che arrivano dalla costa e purtroppo dopo una giornata caratterizzata da pioggia, grandine e raffiche di vento ma terminata con il cielo sereno, oggi c'è una nuova allerta. Il Centro funzionale regionale rende noto che «il dipartimento della Protezione civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domenica 24 gennaio, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale». «Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio e allerta arancione per criticità idraulica su Aniene e Bacino del Liri. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza ».Video su www.facebook.com/ilmessaggerolatina/© RIPRODUZIONE RISERVATA