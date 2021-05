11 Maggio 2021

TENNIS

Missione compiuta per il Tc Sardegna di Terracina e il Tc Gianola '95, che hanno vinto la finale regionale staccando il pass per la fase nazionale (sorteggio fissato oggi), ultimo gradino nella rincorsa alla promozione in B: nella serie cadetta, già da quattro anni, milita il Ct Gaeta del maestro Attilio Rubino, in cui gioca l'ex azzurro Potito Starace. I terracinesi del presidente Franco Di Micco, al terzo anno consecutivo in finale nel girone 4 si erano classificati secondi con 8 punti a -2 dai romani dell'Enjoy Sporting Club - hanno superato in casa per 4-2 il Circolo Canottieri Roma, imbattuto a punteggio pieno nel raggruppamento 5. Preziose le affermazioni dei tigrotti Giulio Vittorini (6-1, 6-1 a Valentino Pozzi), del polacco Bartek Wojnar (6-4, 6-2 a Giuliano Grieco), di Federico Bove (6-2, 6-3 a Gabriele Mogos) e del doppio (6-4, 1-6, 10-5) grazie al tandem Giulio Vittorini-Antonio Mastrella contro i fratelli Alessandro e Gabriele Mogos. Gli unici due punti collezionati dai capitolini portano la firma, nel singolare (6-4, 6-4), di Alessandro Scialla contro Mastrella e, nell'altro confronto di doppio, del duo Scialla-Grieco su Bove e Russo. In semifinale il team pontino si era imposto 6-0 sul Pontecorvo. L'obiettivo è stato raggiunto dopo una brillante prestazione collettiva spiega Giulio Vittorini Il Canottieri Roma è stato un avversario di tutto rispetto, ma noi abbiamo messo in campo più carattere e determinazione. Identico clichè per i formiani del Tc Gianola del maestro Danilo Calvano, che arrivavano all'atto clou al termine di un cammino da applausi: cinque vittorie in altrettanti match, primo posto nel girone 3 e turno passato in scioltezza contro Fiuggi. Dopo l'amarezza del 2020 (ko con il Civitacastellana), le racchette del sud pontino hanno travolto 5-1 i romani dell'Oasi di Pace capitanati dal frusinate Stefano Peruzzi. Confronto senza storie con le affermazioni di Andrea Palmese (6-0, 6-1 su Daniele De Paolis) e Andrea Paciello (6-0, 6-2 su Alessandro Peruzzi). Gli ospiti accorciavano le distanze con l'ex B1 Lucian Vespa, che batteva il figlio d'arte Christian Calvano (4-6, 6-3, 6-2), ma poi i padroni di casa imprimevano lo slancio vincente. Prima il 3-1 di Giovanni Calvano (6-1, 6-2 contro Raffaele Giuliano) e poi il poker nel doppio di Giovanni Calvano e Andrea Palmese (6-3, 6-2 su Stefano Peruzzi e Daniele De Paolis), che rendeva ininfluente l'ultimo doppio che vedeva in campo Christian Calvano e Andrea Paciello. Una giornata storica che proietta la città di Formia in alto, ma per compiere il salto in B è necessario l'ultimo sforzo, sottolinea il maestro Danilo Calvano. Al tabellone nazionale è infine approdato anche il Tennis La Signoretta di Genazzano, dove milita il talento itrano Greta Petrillo, vincitrice nel 2020 del Lemon Bowl U14, il prestigioso torneo internazionale di Roma.

Andrea Gionti

