Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:03

LA CURIOSITA'

Chi le ha viste? I seggi si sono chiusi lunedì alle 15, ma dello scrutinio di due sezioni del capoluogo pontino non si hanno più notizie da quel momento. In tutta la provincia, in tutto il Lazio e forse anche in tutta Italia le operazioni di conteggio dei voti e delle preferenze si sono faticosamente concluse nella notte tra lunedì e martedì, in qualche caso all'alba di ieri. Punto. Stop. Ma non lì, nelle famigerate due sezioni del capoluogo che ancora mancano all'appello. Sono la numero 21, allestita nel seggio della scuola media Giuseppe Giuliano in via Cisterna, e la sezione 46 allestita nel seggio della scuola media Leonardo da Vinci in viale De Chirico. L'altra notte i funzionari del Comune e quelli della prefettura hanno provato in ogni modo a supportare i due presidenti e gli otto scrutatori. E' stato inutile. I conti dei voti e delle schede proprio non tornavano. E più ci provavano, sia in via Cisterna, sia in viale De Chirico, peggio era. Alla fine, ieri mattina, hanno alzato le braccia. Si sono arresi. Esausti. Hanno interrotto lo scrutinio e consegnato tutte le schede alla Commissione elettorale. «Pensateci voi». E' stata una liberazione. Ieri pomeriggio, a quanto risulta, la commissione ha iniziato lo spoglio dei voti per completare lo scrutinio di 635 schede di una sezione e di 774 dall'altra. Ma dei risulti non si sa ancora nulla.