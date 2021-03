27 Marzo 2021

IL BLITZ

Nel giardino avevano realizzato due miniappartamenti, secondo il Comune privi di autorizzazione, e per questo è stata ora imposto la sospensione dei lavori.

È accaduto a Latina, in particolare in strada Casa Selva, una traversa di via Pontina tra l'Isonzo e il Piccarello. È qui che la titolare di un terreno aveva realizzato un primo «manufatto in legno con copertura a tetto monofalda a spiovere, delle dimensioni di 9,50 metri per 4,75 con altezza di 3,70 metri per una volumetria totale di 167 metri cubi, munito di porta di ingresso blindata e quattro infissi, il tutto poggiante su massetto con sovrastanti travi di sostegno in ferro, in corso di realizzazione». Il secondo miniappartamento è invece non solo finito, ma pure già vissuto: si tratta di un altro manufatto, sempre in legno, sempre con la copertura a doppia falda a spiovere, delle dimensioni di 7,52 metri per 8, con altezza di 3,18 metri, per una volumetria totale di 180 metri cubi. Anche questo ha la porta d'ingresso blindata e gli infissi in pvc, ma la particolarità in questo secondo caso è che «detto edificio risulta internamente suddiviso in zona living/cucina, due camere da letto e un bagno.

I CONTROLLI

All'atto del sopralluogo l'immobile risultava rifinito in ogni sua parte, arredato e abitato». Insomma, un miniappartamento, di circa 56 metri quadri, in piena regola, e totalmente privo di autorizzazioni. Non è finita: risulta anche una «corte esterna, in fase di sistemazione con terra e brecciato e realizzazione di fossa Imhoff». Quest'ultimo (dal nome del suo ideatore, l'ingegnere tedesco Karl Imhoff, specializzato nel trattamento di acque reflue) è un dispositivo di smaltimento dei liquami, ovvero delle acque nere, normalmente usato in piccoli insediamenti abitativi che non siano collegati alle fogne.

LO STOP

Tutte queste opere, secondo il Comune, sarebbero abusive, e per questo l'amministrazione di piazza del Popolo ha emesso ieri una specifica ordinanza di sospensione dei lavori, basata sull'informativa della Polizia locale del 23 marzo, inoltrata anche all'autorità giudiziaria e alla Regione, e ferma restando l'adozione di successivi provvedimenti previsti dalle norme (con ogni probabilità, la demolizione di opere e in caso contrario l'acquisizione al patrimonio pubblico).

L'ordinanza del Comune è rivolta alla titolare proprietaria del terreno e al materiale esecutore delle opere. La Polizia locale sta intensificando i sopralluoghi in materia di abusi edilizi, che sempre di più vengono scoperti anche grazie all'utilizzo di software di immagini satellitari, disponibili ormai in maniera capillare e dettagliata sul territorio.

