7 Marzo 2021

FORMIA

È una partita da non fallire. Il pari nel recupero con la Nocerina ha galvanizzato l'Insieme Formia, che oggi, nella quarta di ritorno, ha la grande occasione di avvicinare i play-off.

L'impegno odierno (14.30) al Washington Parisio contro il Sassari Latte Dolce non è da prendere sottogamba, anche se la compagine sarda, partita con ben altre ambizioni, si trova nelle forche caudine dei play-out. Il momento non è facile: il cambio in panchina da Stefano Udassi a Fabio Fossati non ha sortito l'effetto sperato, con un rendimento molto altalenante con tre ko consecutivi e un successo esterno che manca dal 24 gennaio.

In più è tornato al Siena l'esterno ex serie A Stefano Guberti. Tutte le credenziali giuste per l'undici tirrenico, che si trova nel limbo della classifica (nono a quota 27) e voglioso di dare ulteriori risposte. Purtroppo il problema più rilevante è l'emergenza cui deve far fronte il tecnico Salvatore Amato, tra l'altro espulso contro i molossi e squalificato per due turni. E proprio l'esperto condottiero dell'Insieme Formia ha puntato il dito sulle conduzioni arbitrali. «Sto vedendo delle situazioni che non mi stanno piacendo spiega Amato Troppi episodi contro di noi. Non vorrei che questa squadra, che è pur sempre una neopromossa ma che ha un cuore grande, non cominciasse a dare fastidio. Quindi massima concentrazione e occhi puntati sui nostri avversari, vogliosi di riscatto dopo gli ultimi risultati negativi».

La formazione? Due giornate anche per l'esterno destro uruguagio Iorio Forestero, mentre deve ancora scontare altrettanti turni il centrocampista Chinappi. Rientrano invece Fatati, pedina chiave nel gioco biancazzurro e l'argentino Gomez, capocannoniere del girone G con 12 centri. Tanta incertezza sulla scelta degli uomini da mandare in campo considerando anche le condizioni precarie di diversi giocatori. A dirigere sarà Davide Matina di Palermo.

Andrea Gionti

