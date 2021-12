Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

L'Aprilia si aggiudica il derby del basso Lazio espugnando il non facile terreno di gioco del Salveti di Cassino. Per la squadra allenata da Galluzzo tre punti davvero importanti che consentono di tenere il passo della capolista Giugliano, ieri vittoriosa. Il risultato di 0-2 è maturato nel secondo tempo con l'11 pontino che ha sfruttato la sua maggiore esperienza per portare a casa l'ennesimo successo esterno della stagione. Il primo tempo è decisamente equilibrato con le due squadre che si studiano e nessuna delle due riesce a prevalere nel gioco. Tanto è che le emozioni latitano e per assistere a una bella trama bisogna attendere quasi il 40' quando il nuovo acquisto del Cassino Francesco Manoni lascia partire una conclusione dal limite che impegna Zappalà che non si fa trovare impreparato. Dal lato Aprilia, la squadra di Galluzzo ci prova con Wilson ma la difesa azzurra è attenta. Nella ripresa l'Aprilia alza il ritmo e al minuto 55 trova la rete del vantaggio grazie a Njambe che corregge a rete una punizione calciata dal limite da Falasca. Il Cassino ora è in affanno ma con grande generosità si riversa in avanti alla ricerca della rete del pari. Di Prisco inserisce anche Bellante, mentre nell'Aprilia fa il suo debutto Milani arrivato in settimana dal Trastevere. La partita è anche abbastanza nervosa e spezzettata e sono diversi i cartellini gialli sventolati dal fischietto emiliano. Nel finale forcing da parte del Cassino che sfiora il pareggio nel recupero. Sugli sviluppi di un calcio piazzato il colpo di testa di Galesio non inquadra di pochissimo lo specchio della porta difesa da Zappalà. E proprio quando l'arbitro sta per decretare la fine dell'ostilità Milani sfrutta un'indecisione della difesa azzurra per chiudere il match e festeggiare la sua prima rete con la maglia pontina. L'Aprilia sale dunque a quota 27 in classifica e mercoledì torna già in campo per il turno previsto nel giorno dell'Immacolata. Al Quinto Ricci ci sarà la visita dell'Arzachena Costa Smeralda, un altro successo è d'obbligo per non allontanarsi dal Giugliano che sta concedendo davvero poco alle avversarie.

Antonio Tortolano

