LA SITUAZIONE

Due giovani vite portate via dal covid nell'arco delle ultime 48 ore. La prima vittima, riportata sul bollettino del 16 giugno e risalente al giorno precedente, è una donna di 36 anni che era residente a San Felice Circeo, la seconda un uomo di 39 di Pontinia, entrambi di nazionalità indiana. Tutti e due erano ricoverati all'ospedale Goretti di Latina e avevano precedenti patologie che hanno aggravato il quadro clinico portando i pazienti al decesso. Per la gravità delle condizioni si è stabilito sin da subito di inviare entrambi i campioni al sequenziamento dello Spallanzani per il sospetto di variante Delta (la vecchia variante indiana). I risultati sono arrivati in tempi record: per tutti e due i casi non si tratta di Delta ma di Alpha, come è stata chiamata la variante inglese, quella che è ormai considerata prevalente. Ma lo spettro della mutazione asiatica del covid, che nel Regno Unito sta già dilagando riportando i contagi ai livelli dei mesi scorsi, non è passato. In provincia il Dipartimento di prevenzione della Asl continua a lavorare incessantemente su questo fronte inviando periodicamente campioni sospetti che fino a questo momento hanno però dato esito negativo, con l'unica eccezione dei tre casi, tutti correlati, individuati a Bella Farnia ad Aprilia e immediatamente circoscritti. Intanto, nella giornata di martedì 22 giugno è previsto l'avvio ufficiale della campagna di vaccinazione per i cittadini indiani irregolari che vivono in provincia: la prima tappa sarò in un poliambulatorio di Pontinia e il siero, se resterà l'autorizzazione per le somministrazioni, dovrebbe essere il Johnson.

Per quanto riguarda invece il quadro dei nuovi contagi sul territorio pontino, nella giornata di ieri sono stati 13 nuovi positivi rispetto ai 27 del giorno precedente. Cisterna ne conta cinque, tutti con link epidemiologici legati a contatti familiari, tre sono invece nella città di Latina e altrettanti a Norma, uno ciascuno infine nei comuni di Fondi e Sezze, per un totale di 293 casi dall'inizio di giugno ad oggi. I decessi, con le ultime due giovani vittime, salgono a 17 nel corso del mese ma gran parte dei decessi riportati nei bollettini di giugno erano relativi a notifiche risalenti al mese di maggio. Sono poi 152 i pazienti guariti dal covid mentre resta a zero nelle scorse 24 ore il numero dei ricoveri. Un ultimo dato è infine relativo alle vaccinazioni: 4.960 somministrazioni, per un totale di 321.700 dall'inizio della campagna vaccinale.

Laura Pesino

