11 Marzo 2021

MUSICA

Due concerti, domani e sabato, saranno trasmessi in prima visione sulla pagina Facebook del Comune di Latina. Il primo domani, alle 20, con i fratelli pontini Cinelli Brothers dal titolo Covid FREEdom Il cuore oltre la Manica, a cura dell'Associazione Culturale Eleomai. L'evento è stato realizzato con il contributo del Comune di Latina, nell'ambito dell'Avviso pubblico La Cultura e l'Arte al tempo del Covid, e con la collaborazione della Fondazione Varaldo Di Pietro. A introdurre il concerto sarà un altro pontino, il giornalista Alessandro Allocca, che da anni si è trasferito a Londra, così come i due fratelli e dove l'esibizione è stata registrata. Marco e Alessandro condivideranno il palco con Enzo Strano al basso e Tom Julian-Jones all'armonica e chitarra. «I Cinelli Brothers spiegano dall'Associazione Eleomai presieduta da Alfredo Romano proporranno una performance all'insegna della pace, ricordando anche John Lennon a 40 anni dalla sua scomparsa, dell'inclusione, come omaggio a Eunice Kennedy Shriver, alla quale è dedicato un monumento proprio a Latina, e all'insegna della solidarietà che, in un momento come questo, è per noi tutti fondamentale».

Il giorno dopo invece sarà la volta, alle ore 19, del concerto di Micol Arpa Rock, realizzato dall'Associazione Big Soul Mama all'interno del Museo Civico Duilio Cambellotti. Micol Arpa Rock è un'artista prodotta da Ventidieci che ha rivoluzionato il mondo dell'arpa: grazie alle sue performance, per la prima volta questo antico e magico strumento viene apprezzato nel mondo rock, pop e nei più importanti festival. Arpa Rock, è ora in uscita il secondo intitolato Play con la produzione musicale di Max Marcolini (produttore di Zucchero e di Alexia) e dell'ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (componente dei Litfiba con alle spalle un centinaio di dischi d'oro, cinquantasette di platino e un Grammy).

Francesca Balestrieri

