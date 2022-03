Lunedì 7 Marzo 2022, 07:42

IL BLITZ

Nascondevano in casa circa due chilogrammi di marijuana a hashish. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti dopo aver raccolto una serie di elementi sulla possibile presenza di armi ed esplosivi all'interno di un'abitazione a Pontinia.

Dopo una serie di verifiche è stato deciso di effettuare un blitz. La casa è stata perquisita a fondo ma non senza difficoltà. Il proprietario infatti, un pregiudicato con precedenti anche per questioni legate alla droga, appena ha visto gli agenti arrivare in casa ha provato a opporsi, prendendo tempo e dimostrandosi poco collaborativo nei confronti degli operatori di polizia.

Un crescendo di ostilità, fino a quando l'uomo ha dato in escandescenze con urla e insulti, ha iniziato a lanciare oggetti in aria. Un tentativo maldestro di distrarre gli operatori di polizia per agevolare la fuga della compagna che approfittando proprio della concitazione del momento aveva preso con sé alcuni oggetti personali, cercando di fuggire a piedi sulla via Pontina. Ma la donna è stata subito raggiunta e bloccata dagli agenti della Squadra Mobile.

Una volta immobilizzata, la compagna del proprietario di casa è stata sottoposta a perquisizione. Addosso aveva sostanze stupefacenti, che sono state trovate anche in casa nella successiva perquisizione più approfondita. In tutto sono stati recuperati circa due chili di marijuana e di hashish. I due sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, nonché di violenza a pubblico ufficiale e messi ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora saranno sottoposto a interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al giudice.

