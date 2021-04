17 Aprile 2021

LA FICTION

Doppietta pontina, l'altro ieri sera in tv su Rai 1, con la fiction Un passo dal cielo. Nell'episodio Il leone della montagna, che ha fatto incetta di telespettatori, l'attrice di Latina Renata Malinconico ha rivestito il ruolo di Leyla, guerriera curda rifugiatasi in un maso sulle Dolomiti, insieme ad altre donne, nella speranza di ricostruirsi una vita normale. Una storia tragica e commovente, quella di Leyla, che ha tenuto incollati gli spettatori al teleschermo conquistando uno share pari al 20,8%, superando tutti i programmi della stessa fascia oraria. «Non me lo aspettavo ha dichiarato ieri Renata, attualmente impegnata in un progetto musicale -, però devo dire che è merito anche del personaggio difficile', sul quale ho lavorato tantissimo. Sono molto contenta e soddisfatta» La bella e brava attrice pontina, entrata nel cast per il simbolo episodio, si è incrociata sul set con la collega Serena Iansiti, anche lei di Latina, che in questa fortunata sesta stagione della fiction, è di casa nei panni di Carolina Volpi, un'organizzatrice di eventi, anche lei in fuga dal suo passato. Renata Malinconico, 32 anni il prossimo dicembre, annovera tra le sue prime esperienze quella teatrale al fianco di Luciano Melchionna, regista di Latina. Negli anni scorsi ha anche preso parte alla seconda stagione di Nero a metà con Claudio Amendola e a Quando a Roma nevica. Serena Iansiti, 36 anni il prossimo maggio, negli ultimi anni ha incassato un successo dopo l'altro, non ultimo quello come attrice protagonista nel Il commissario Ricciardi. «Io e Serena ha detto Renata Malinconico abbiamo lavorato entrambe con Melchionna, ma in periodi diversi. Nella fiction ci siamo incrociate sul set ma non abbiamo girato insieme. Ma è stata la prima volta a partecipare allo stesso progetto. Ci stimiamo reciprocamente». Renata e Serena, oltre ad avere in comune la città di provenienza, hanno nel dna la materia giuridica. Renata è figlia dell'avvocato Giovanni Malinconico, e nipote di Alfonso giudice di Cassazione; Serena è la figlia del giudice Nicola Iansiti, per anni coordinatore dell'ufficio Gip- del Tribunale pontino.

R.Cam.

