CALCIO, SERIE C

Iniziare a far punti in trasferta, questo l'obiettivo del Latina Calcio 1932 che domani scenderà in campo, alle 14.30, a Monopoli per affrontare la terza forza del girone C di Lega Pro.

La squadra ha lavorato lontano dal capoluogo, causa maltempo, ma questa mattina sarà in campo allo stadio Francioni per l'allenamento di rifinitura, prima della partenza per la Puglia. Di Donato avrà modo di sistemare gli ultimi dettagli, consapevole di non poter fare affidamento su tre pedine, gli squalificati Esposito e Di Livio, out per un turno, e l'attaccante Rosseti ancora alle prese con una fastidiosa tendinite che lo terrà fuori, con ogni probabilità, fino al termine del 2021.

Il tecnico nerazzurro sarà costretto a rivedere quindi l'undici iniziale, sia il capitano che il centrocampista hanno giocato dal 1' contro il Catania e per sostituirli si candidano diversi giocatori. Carissoni, utilizzato sulla corsia esterna, potrebbe spostarsi qualche metro più indietro, al fianco di Giorgini (che si sistemerebbe al centro della difesa a tre) e De Santis, ma attenzione anche all'ipotesi Celli per avere più centimetri all'interno della propria area di rigore. Nicolao, potrebbe ritrovare la maglia da titolare sulla sinistra a centrocampo, con Barberini, favorito su Marcucci, per il ruolo di interno di centrocampo dove saranno presenti Amadio e Tessiore, insostituibili tasselli dello scacchiere pontino.

PROBLEMI

Il Monopoli che in casa mostra la parte migliore di sé, dovrà rinunciare a diverse pedine. Arena e Hamlili resteranno fuori sino alla fine dell'anno, Morrone e Fornasier che sembravano vicini al rientro dovranno invece aspettare ancora qualche giorno. Insomma non mancano i pensieri al tecnico Colombo, desideroso di invertire una tendenza non certo positiva nel mese di dicembre. Le sue formazioni in questo periodo faticano, basti guardare lo score: 2 vittorie, 6 pari e 5 sconfitte. Tra l'altro i pugliesi sono quelli che portano in gol meno giocatori, appena 6 in 17 giornate complessive.

CAMBIO ORARIO

Si giocherà alle ore 18 la sfida tra Latina e Palermo, valida per la prima giornata di ritorno, in programma mercoledì 22 dicembre. Inizialmente il calcio d'inizio era stato fissato per le 21 poi però, su richiesta dei rosanero (accettata dai nerazzurri), si è giunti alla modifica, Match che sarà trasmesso in diretta su Sky, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports. All'andata i pontini persero 2-0 non demeritando e al Francioni avranno l'occasione per prendersi la rivincita e farsi così un bel regalo di Natale.

GIOVANILI

La Primavera di Carlo Cotroneo si gioca oggi pomeriggio alle 14.30 il primo posto nel proprio girone. In casa dell'Aquila Montevarchi i pontini tenteranno di allungare ulteriormente il passo in classifica, al momento solo un punto divide le due squadre.

Davide Mancini

