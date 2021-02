L'ALPINISTA

Oggi, due anni fa, l'ultimo contatto di Daniele Nardi con il campo base, prima del silenzio, della scomparsa tra i ghiacci del Nanga Parbat in Pakistan. Era il 24 febbraio 2019. «Daniele ci ha appena comunicato che sono arrivati a circa 6300 metri, forse anche qualcosa in più! Sono saliti lungo un camino diverso da quello salito con Elisabeth. Sono andati su leggeri, ora stanno scendendo a C4. Il meteo non è buono, c'è stata nebbia, nevischio e raffiche di vento». Questa l'ultima comunicazione dello staff sulla pagina ufficiale dell'alpinista pontino, che con entusiasmo raccontava passo passo l'impresa, iniziata solo pochi mesi prima ma nella sua testa già da diversi anni, e con altre esperienze alle spalle. Meteo non ottimale, una impresa difficilissima e mai tentata prima: l'impossibile reso possibile da un duro allenamento e caparbietà. Due anni sono già trascorsi dalla scomparsa di Daniele e Tom Ballard, l'altro alpinista che con lui aveva deciso di entrare nella storia aprendo una nuova via sul Nanga Parbat, in pieno inverno, lungo lo sperone Mummery. Queste saranno le ore dei ricordi. L'anno scorso la famiglia Nardi con alcuni amici ha scalato la Semprevisa in ricordo di Daniele, e nel 2019 pochi giorni dopo l'avvistamento dei corpi e la certezza che non sarebbero più tornati, centinaia di persone erano salite sulla montagna pontina per ripercorrere il sentiero degli allenamenti di quell'alpinista di pianura che aveva scalato gli ottomila. Partecipò anche Alex Txikon, che aveva interrotto la sua spedizione sul K2, mettendo a disposizione i suoi mezzi nella ricerca dei colleghi. Ieri la sorella di Tom Ballard ha pubblicato sulla pagina ufficiale del fratello, meno popolare di quella di Daniele ma piena ugualmente di ricordi e omaggi, una foto di loro due in bianco e nero, con una poesia. «Caro Tom. Sono passati due anni. Gli accadimenti sconosciuti, il futuro desolato. Davvero può essere? Non era ieri che stavamo bevendo il tè? In montagna riposi, hai superato l'ultima prova. Nelle nebbie che respiro, cantando venti tra gli alberi, in un raggio di sole i ricordi si cullano ogni giorno. Mio fratello maggiore, oh come ci amiamo l'un l'altra, sempre al mio fianco. Sei il mio massimo orgoglio». C'è anche una canzone ispirata ai due alpinisti: l'ha composta un gruppo metal di Verona, i Nero or the Fall of Rome. Si tratta di «Graves Above».

Stefania Belmonte

