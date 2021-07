Venerdì 16 Luglio 2021, 05:02

Si è concluso ieri con due condanne e una assoluzione il processo a carico di Alì Mocarani, 37 anni algerino, Labkir Maknassi, 47 anni marocchino e Farouk Belaid, anche lui 47 anni tunisino, arrestati con l'accusa di spaccio di droga nel quartiere Nicolosi e saliti agli onori delle cronache perché immortalati dalle telecamere di Striscia la notizia' sollecitate a intervenire dai residenti della zona, esasperati dalla continua attività di cessione di sostanze stupefacenti nel quartiere.

Dopo la messa in onda del servizio, a ottobre dello scorso anno, gli stranieri in un primo momento i tre erano stati soltanto denunciati a piede libero poi, nel corso di una successiva operazione gli uomini della Squadra mobile avevano trovato e sequestrato anche la sostanza stupefacente e gli stranieri erano stati colpiti da ordinanza cautelare. Ieri mattina davanti al giudice Enrica Villani si è tenuta l'ultima udienza del processo, svolto con giudizio immediato su disposizione della Procura, nel quale gli stranieri erano chiamati a rispondere di spaccio di cocaina e eroina. Agli atti del processo sono stati acquisiti peraltro una serie di filmati realizzati proprio dalla troupe del tg satirico di Canale 5 che riprendono episodi di spaccio in bicicletta e nelle aree del quartiere tra le quali un parcheggio. A conclusione della sua arringa il pubblico ministero Aiale aveva chiesto una condanna a tre anni per ciascuno degli imputati ma a conclusione della camera di consiglio ha condannato Alì Mocarani, assistito dall'avvocato Alessia Vita, a un anno e sei mesi, Farouk Belaid, assistito dall'avvocato Adriana Anzeloni, che doveva rispondere anche del possesso di un coltello oltre che dello spaccio a un anno e otto mesi di reclusione. Ai due, che erano detenuti, sono stati concessi gli obblighi di firma. Assoluzione invece per Labkir Maknassi, assistito dall'avvocato Alessandro Farau, nei confronti del quale è stata disposta la liberazione.

