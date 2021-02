L'INTERROGATORIO

Non ha potuto fare altro che ammettere di essere il fornitore di sostanza stupefacenti per un gruppo di giovanissimi che usavano droghe leggere abitualmente nei fine settimana. E' andato così l'interrogatorio del 19enne arrestato sabato dagli agenti della Squadra volante all'interno di un appartamento del centro di Latina e considerato il pusher per alcuni coetanei e altri addirittura minorenni. Il giovanissimo era finito in manette in seguito ai controlli effettuati dalla Polizia dopo le numerose richieste arrivate al 113 da alcuni vicini di casa per schiamazzi e rumori eccessivi provenienti da un appartamento limitrofo: all'interno della casa in effetti erano stati sorpresi sette ragazzi, quattro dei quali minorenni, e la perquisizione dell'appartamento aveva portato a rinvenire un etto e mezzo di droga, suddiviso tra hashish e marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui tre bilancini, quattro coltellini e due trita erba. Per il 19enne erano stati disposti gli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, accusa ipotizzata anche nei confronti di un minorenne che è stato denunciato. Il giovane, assistito dall'avvocato Italo Montini, ieri è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Rispondendo alle domane ha confermato di avere rifornito di droga il gruppo e ha anche precisato che era una consuetudine per loro provvedere all'acquisto degli stupefacenti, cosa che facevano a turno, per poi consumarli insieme, una cosa che avveniva con regolarità durante i fine settimana. A conclusione dell'interrogatorio di convalida il giudice, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato gli arresti domiciliari concedendo al 19enne soltanto l'obbligo di firma. E' stata inoltre esclusa dal capo di imputazione l'aggravante inizialmente contestata al 19enne, quella della cessione di stupefacenti a minorenni.

E. Gan.

