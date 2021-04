1 Aprile 2021

L'ARRESTO

Controlli su strada e nei luoghi considerati abituali ritrovo di pregiudicati e persone considerate pericolose per la sicurezza pubblica, ma anche mirati servizi antidroga nelle aree cittadine e nei quartieri più a rischio della città. Un'operazione ad alto impatto, che ha coinvolto nelle scorse ore gli agenti della squadra volante della questura di Latina coadiuvati dal reparto prevenzione crimine del Lazio e da un'unità cinofila della polizia. Proprio nell'ambito di questo servizio, martedì, le pattuglie hanno arrestato un pusher, già noto per alcuni precedenti di polizia, sorpreso in casa con una notevole quantità di stupefacente. I poliziotti hanno fatto irruzione con il cane antidroga Isco nell'abitazione di Federico Candida, 32 anni, originario di Roma ma residente nel capoluogo, e proprio il fiuto dell'animale li ha messi sulla pista giusta. Il cane infatti, dopo aver perlustrato l'intero appartamento, si è fermato davanti alla gamba di un tavolo del soggiorno. L'interno della gamba del mobile era il nascondiglio usato per occultare lo stupefacente, nella convinzione evidentemente che fosse un luogo sicuro. Gli agenti, guidati da Isco, hanno invece smontato il tavolo e scoperto un sacchetto di plastica che conteneva polvere bianca: complessivamente un etto di cocaina. Ma non è tutto. Dentro alle altre gambe del tavolo, trasformate in un'improvvisata cassaforte, sono stati trovati i componenti di un bilancino di precisione insieme a tutto l'occorrente per confezionare la cocaina da vendere. In casa è stata poi scoperta anche la somma in contanti di 1.300 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo arrestato.

La.Pe.

