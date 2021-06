Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

GLI INTERROGATORI

Sono rimaste in silenzio davanti al giudice le quattro persone finite agli arresti domiciliari nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione denominata Il Tempio' che ha sgominato un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'area compresa tra Sezze, Priverno e Roccagorga che arrivava anche in provincia di Frosinone.

Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, che ha firmato l'ordinanza cautelare, ha interrogato Stefano Cerilli, 32 anni, di Sezze, Andrea Asam, 29 anni, di Priverno, Gianni Mancini, 48 anni, di Frascati e Ennio Reffe, 32 anni, di Ceccano.

I quattro, tutti incensurati e assistiti tra gli altri dagli avvocati Giancarlo Vitelli e Maria Antonietta Cestra, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere rimanendo in silenzio Nel corso dell'interrogatorio di garanzia. A chiedere la revoca dell'ordinanza è stato soltanto il legale di Cerilli. Secondo gli investigatori Cerilli acquistava consistenti quantitativi di stupefacenti hascisc e cocaina - e poi la consegnava ai destinatari utilizzando anche auto dotate di sistemi per nascondere la droga.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile erano partite due anni fa con il ritrovamento, durante una perquisizione in un ristorante sui monti Lepini di 350 mila euro in contanti, gestito da uno degli arrestati. Nell'ambito della stessa inchiesta il gip ha anche disposto gli obblighi di firma per altre quattro persone: si tratta di Nazir Asam, 34 anni, di Priverno, Enrico Berardi, 55 anni, di Sezze, Angelo Di Veroli, 47 anni, di Sezze e Fabio Di Girolamo, 49 anni, di Ceccano. Loro saranno ascoltati lunedì mattina.

