Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:03

L'INDAGINE

Ottavo arresto, nell'ambito delle indagini sul maxi-carico di droga, armi da guerra, munizioni ed esplosivi sequestrato lo scorso 23 dicembre a Fondi, al culmine di una certosina quanto rocambolesca operazione condotta da polizia e carabinieri. Una delicata vicenda che ha visto entrare in gioco anche l'antimafia: è stata la Dda capitolina a richiedere la nuova misura, disposta dal gip della Procura presso il Tribunale di Roma Rosalba Liso ed eseguita ieri mattina dai poliziotti di Latina e Frosinone.

Portando daccapo in carcere il 38enne fondano Massimiliano Del Vecchio, fino a prima ai domiciliari presso una villa presa in affitto nel capoluogo ciociaro. Non un nome qualunque: si tratta di un volto noto della malavita pontina, negli anni coinvolto in svariate inchieste, in particolare sul narcotraffico. L'ultima, denominata Scarface, scattata sul finire di ottobre. Del Vecchio era stato scarcerato e posto in regime di arresti domiciliari il 21 dicembre, per motivi di salute. Appena due giorni dopo, ecco il blitz congiunto che ha portato alla scoperta del carico e ai primi sette arrestati. Secondo gli investigatori legati a doppio filo al 38enne se non altro perché è stata proprio la sua villa di Frosinone a fare da sfondo alla staffetta approntata per trasferire droga, armi e quant'altro nella città della Piana. A pesare sulla posizione del 38enne, a prescindere da un'eventuale connivenza diretta, la palese violazione della precedente misura restrittiva. Sia per aver incontrato quel fatidico 23 dicembre alcuni pregiudicati facenti parte del gruppo finito in manette, sia per aver appunto messo a disposizione di questi il cortile dell'abitazione, dove tutti si erano dati appuntamento e teatro delle operazioni di carico.

Dalla villa ciociara, situata in via Gaeta, era poi partito un serpentone fatto da quattro macchine e un furgone, attraversando i comuni di Castro dei Volsci, Valecorsa e Lenola, fino a Fondi. Destinazione coincisa con il palesarsi del personale del Commissariato locale diretto dal vicequestore Marco De Bartolis, dei poliziotti della Mobile e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, che supportati dagli agenti della Mobile di Frosinone avevano seguito i cinque mezzi chilometro per chilometro a bordo di auto civetta. Arrivando a un sequestro a suo modo epocale, giunto al termine di momenti concitati: qualcuno a provare la fuga a piedi, abbandonando il mezzo di cui era alla guida dopo aver rischiato di investire gli operanti; chi, individuato in un altro quadrante cittadino, a cercare di sottrarsi alla cattura nascondendosi in un cortile, sotto un albero di limoni. Il bilancio dell'operazione? La scoperta di circa 63 chili di hashish e 14 di marijuana, due pistole, una mitraglietta, tre fucili, centinaia di munizioni di vario calibro, due bombe a mano, ben 15 chili di esplosivo al plastico e 14 detonatori. Per disinnescare gli ordigni era stato necessario l'intervento degli artificieri della polizia, anticipato da quello dei colleghi delle unità cinofile di Nettuno.

Quel giorno, in arresto, in flagranza di reato, un mix di pregiudicati e insospettabili, i fondani Gianluca Del Vecchio, 38 anni, fratello gemello di Massimiliano e considerato lo staffettista che ha fatto da apripista al carico; il 35enne Onorato Rotunno; il 48enne Luca Fabrizio; il 25enne Francesco Paolo Carnevale; il 24enne Alberto Di Vito; il 57enne Alessandro Artusa, nativo di Messina ma radicato a Latina; il 50enne Paolo Rea, nativo di Velletri e sempre residente nel capoluogo pontino. Ora è toccata anche all'altro Del Vecchio, Massimiliano. Contro i due fratelli c'è anche la dichiarazione di un pentito, Andrea Pradissitto con il quale Massimiliano si era confidato in cella indicando Gianluca come quello che gestiva lo spaccio a Fondi dopo l'uscita di scena dei vecchi capi.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA