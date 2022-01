Domenica 16 Gennaio 2022, 05:05

Il Tribunale conferma le accuse e le misure cautelari per le sette persone arrestate alla vigilia di Natale nel corso di un'operazione congiunta delle Squadre mobili di

Latina e Frosinone, del commissariato di polizia di Fondi e del Nucleo investigativo dei carabinieri di

Latina. Al termine del blitz furono arrestati Gianluca Del Vecchio, 38 anni, Onorato Rotunno, 35 anni, Luca Fabrizio, 48 anni, Francesco Paolo Carnevale, 25 anni, e Alberto Di Vito, 24 anni, tutti di Fondi, Alessandro

Artusa e Paolo Rea di

Latina, trovati in possesso di 60 chilogrammi di hashish e 15 di marijuana oltre ad un vero e proprio arsenale fatto di pistole, una mitraglietta e 3 fucili con centinaia di munizioni di vario calibro, 15 chili di plastico, 14 detonatori e due bombe a mano, materiale nascosto in due auto e nel sottofondo di un furgone sottoposti a perquisizione. I sette sono accusati a vario titolo di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni. Dopo l'arresto restarono in silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Latina Giorgia Castriota in occasione dell'interrogatorio di convalida. Il magistrato al termine dell'interrogatorio convalidò l'arresto prespingendo l'istanza presentata dalla difesa sulla concessione degli arresti domiciliari. Ora il tribunale del Riesame ha confermato l'impianto accusatorio.

